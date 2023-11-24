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最後一里、老k切莫錯失先機！
【文．梁幼祥】
今天下午就是藍白翻牌的時候！
有幾個點，老k要有自知之名。
如若不合、必然三角嘟
侯在這三角函數中
論辯證、主張、魅力（加上鬼扯
都是最弱的
要勝選可能的佔比微乎其微
賴當選
藍軍毫無疑問的
將失去所有「執政機會」
三角嘟、選民在棄保之後
柯當選（這個選項比例較高）
因為之前的藍白破局、
藍能拿到的行政執政資源
那可也是少之又少
老k若重新精算勝選組合
又想充分取得執政資源
來翻身⋯
以政治現實面考量
或麻將定律
胡牌是不可能了！
還想自摸？
別「放炮」就好美啦
「以退為進」
絕對是處於劣勢下的「明智之舉」！
最後一里啦！
再算算、孰重孰輕？
※以上言論不代表獨家報導集團立場※
本文授權自獨家報導，原文見此。
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