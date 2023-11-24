最後一里、老k切莫錯失先機！

由經濟部國際貿易署及外貿協會主辦的「2023 DATE SUMMIT數位商務大趨勢|國際匯壇」今（22）日於線上登場，集結美國、韓國、挪威、新加坡、馬來西亞等6國共19位AI專家以「AI進行式：運用AI創造新價值」為主軸，並就AI如何創造轉型價值、實踐永續未來、昇華生活型態及助攻電商零售等四大議題分享AI帶來的各種創新應用，論壇由外貿協會董事長黃志芳及台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾的跨界對談揭開序幕。本年為切合主題，除運用AI技術打造虛擬舞台外，論壇主持人更首創採用3D擬真AI虛擬主播，全程以AI文字轉語音技術呈現，打造不同於以往的AI活動體驗，共計4,795人次上線觀看。

2023-11-24 11:54