「空濾採購弊案」延燒多家醫院 台大醫學院涉及其中

【文．閻中岳】

日前檢調偵辦國立成功大學醫學院空調濾網採購弊案，竟衍伸案外案，檢調因查扣無塵室設備與濾網公司「晟鼎」旗下的帳目，意外發現多家醫院與機關的小額採購案外案。對此，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，據了解當中一位陳姓涉案人，曾於部立台南醫院任職，當時就因舞弊被兩大過撤職。而無故遭案外案波及的台大醫院表示，該名人員是涉及台大醫學院的採購案件，與台大醫院無關。

晟鼎公司承包多間醫院、美術館等空調濾網，近日遭檢調發現涉及行賄技工、技術員，換取不實驗收。對此，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，據了解當中一位陳姓涉案人，曾於部立台南醫院任職，當時就因舞弊被兩大過撤職。本次是因為案外案，台大也被調查中。

而無故遭案外案波及的台大醫院表示，據了解檢調於第一時間口誤，誤指涉案人與台大醫院有關，該名人員是涉及台大醫學院的案件，與台大醫院無關。目前全案仍待檢調調查中。

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