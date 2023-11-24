2023 DATE UMMIT運用AI技術打造虛擬舞台 首創採用3D擬真AI虛擬主播主持

【文．溫沛晴】

由經濟部國際貿易署及外貿協會主辦的「2023 DATE SUMMIT數位商務大趨勢|國際匯壇」今（22）日於線上登場，集結美國、韓國、挪威、新加坡、馬來西亞等6國共19位AI專家以「AI進行式：運用AI創造新價值」為主軸，並就AI如何創造轉型價值、實踐永續未來、昇華生活型態及助攻電商零售等四大議題分享AI帶來的各種創新應用，論壇由外貿協會董事長黃志芳及台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾的跨界對談揭開序幕。本年為切合主題，除運用AI技術打造虛擬舞台外，論壇主持人更首創採用3D擬真AI虛擬主播，全程以AI文字轉語音技術呈現，打造不同於以往的AI活動體驗，共計4,795人次上線觀看。

DATE SUMMIT今年邁入第九屆，過往曾邀請逾百名數位經濟界企業專家及累積數萬民眾共襄盛舉，是全臺業者接軌全球最新數位商務趨勢年度盛會。貿易署長江文若致詞時表示，為因應多變的國際情勢及AI爆發性成長，貿易署積極推動如「產業及中小企業升級轉型專案」等輔助計畫，協助企業進行數位化、智慧化以及低碳化的升級轉型。外貿協會黃志芳指出，今年AI應用急速成長，企業應多運用AI強化自身業務效率。貿協所營運的台灣經貿網今年提供多項AI方案內容輔導中小企業增加外銷力道，包括智慧AI銷售員及智慧直播服務，大幅解決業者外銷時的語言痛點。人工智慧實驗室杜奕瑾提到，中小企業資源不足數位轉型不易，建議嘗試市面上免費AI工具如ChatGPT等提升工作效率及品質，進而探討如何更優化企業內部及腦力激盪各種創新應用。

論壇開端議題「創造轉型價值」邀請台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群陳仲儒總經理分享生成式AI的爆發性成長，及AI如何改變全球產業及企業營運方式；人們的工作及生活都將隨著AI成長提高產能、創造新價值並推動世界發展。台灣亞馬遜解決方案架構部門經理謝世衡分析，生成式AI的核心是構建在機器學習之上，模型中大量參數使AI能學習複雜的概念，執行更多元任務。奧義智慧科技共同創辦人叢培侃表示，AI可作為資安人員的副駕駛，快速分析駭客入侵的資訊讓資安人員即時應變。

在「實踐永續未來」的議題裡，鴻海研究院人工智慧研究所創所所長栗永徽分享鴻海如何以AI打造智慧願景，讓你我擁有用更永續的智慧城市、更有效率的智慧製造及更安全的智慧移動；EQ4ALL執行長Kevin Lee則提到如何利用AI科技以文字轉手語協助聽障人士拉近與社會的隔閡；人工智慧科技基金會執行長溫怡玲強調，AI人才的培養不將是專才而是需集結各領域的通才。

「昇華生活型態」議題中，邀請到Pixotope北亞區總經理馬俊強分享AI結合XR技術，讓影視產業大幅縮短製程的同時產出更擬真且可與觀眾即時互動的虛擬角色；宏正自動科技張教勇協理則表示，AI語音技術將提供更有效率及優質的AI客服；玩美移動蔡緒弘行銷總監說到，美妝及時尚品牌可善用AI及AR技術，優化消費者體驗。

在「助攻電商零售」裡，我們看到韓國亞馬遜Coupang全球市場負責人Gerald Hoe分享韓國為全球第五大的電商市場，消費者偏好如保健品、電子產品、美妝保養及露營用品等；馬來西亞Youbeli執行長蔡凱旋分享平台如何應用AI協助消費者找到更適合的產品，此外也提到今年與台灣經貿網成立Youbeli台灣館，提供台灣廠商手續費減免、中文客服、免費倉儲及行銷資源等進駐優惠；泰國24 Shopping執行長則分享其平台提供泰國消費者便利及完整線上線下購物體驗並以生活用品及3C產品最受歡迎。為協助我商運用跨境電商開拓海外市場，本年DATE SUMMIT將於隔日(11/23)安排上述三平台及馬來西亞PG Mall、法國Cdiscount與美國Newegg，總計五國六大電商平台與我商進行一對一視訊洽談，以拓展全球商機。

本年DATE SUMMIT亦特別邀請耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠、禾多移動策略長卓星在、薩巴卡瑪設計總監Anthony Soames、Authme執行長李紀廣、Caton Technology企業發展部高級副總裁Michael Yang、Verse Media Technology執行長Kittipat Jinathong，分析目前AI應用的趨勢，並提供其見解及未來我們該如何因應，盼為我國業者更開拓AI新視野。

2023是生成式AI崛起的一年，也是AI應用爆炸性發展的一年，DATE SUMMIT邀請頂尖AI專家分享各項發展與創新，以及AI在商務領域創造新價值的應用。明年的DATE Summit將持續提供最前瞻的數位經濟趨勢和創新商業模式，引領企業積極因應並積極擁抱數位新浪潮。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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