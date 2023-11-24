2023臺北水燈節 打詐臺北隊與民眾齊點燈
【文．閻中岳】
臺北市政府民政局於112年11月19日舉辦「2023臺北水燈節」活動，邀請臺北市蔣萬安市長擔任點燈手；臺北市政府警察局「打詐臺北隊」為持續守護市民財產，預防犯罪宣導團特別結合該活動，於現場舉行識詐宣導活動，讓民眾能一併獲取識詐知能，提升防詐意識。
水燈節係泰國傳統節日之一，民眾透過放水燈感謝河神，祈求來年的願望實現。市長蔣萬安表示，從東南亞國家來臺北打拚真的很辛苦，不僅要學習中文，還要適應不同的文化，因此要向東南亞的朋友們說聲辛苦了，亦代表臺北市透過放水燈感謝河神，祈求來年萬事平安。
打詐臺北隊與新住民們一同點燈祈願，亦宣導反詐騙資訊，呼籲新住民們提防不肖人士使用「幽靈包裹」、「假冒檢警」、「ATM解除分期付款」等詐騙手法，也提醒新住民們，若接收到來路不明的簡訊或者內容可疑的訊息，都可以撥打165反詐騙專線求證，不要因為語言隔閡而降低來電求助的意願。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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