百花齊放燦爛奪目 山水綠生態公園初冬賞花趣

【文．蘭文承】

雖已過立冬，近日陽光普照，正是出門踏青賞花好時節，臺北市環保局為營造市民優質賞花去處，近期在該局山水綠生態公園翠綠草地上種植四季皆宜的波斯菊及百日草，占地約0.5公頃(相當於2座標準籃球場)，營造遼闊花海視覺意象。此外，公園內數十株山芙蓉也正盛開，嬌嫩模樣與花海相互輝映，為原本即已美不勝收的山水綠生態公園再添吸睛亮點，想追花的朋友們把握機會，別錯過。

環保局表示，目前園區內的山芙蓉、波斯菊皆已陸續綻放，鮮紅、嫩粉與皓白的花朵猶如耀眼寶石綴點於翠綠大地之上，濃厚花香散發撲鼻而來，吸引蝴蝶流連駐足，與占地30公頃的廣袤綠地濃蔭交織出一幅絕美生態奇景，走進公園猶如直達伊甸仙境，令人沉浸在自然饗宴中流連忘返。民眾不妨把握好天氣，來趟療癒的賞花小旅行。（交通資訊詳如附件）

另外，花海旁山水綠生態公園共融式遊戲場設有沙坑、鞦韆、滑索等多種遊具，讓親子共享共玩歡度快樂時光，賞花、玩樂、吸收新鮮空氣一次滿足！環保局歡迎民眾前往山水綠生態公園踏青，賞花遊憩的同時，參觀結合太陽光電、風力發電及氫能燃料電池的「創能、儲能示範場域」，體驗綠能發電，一同加入減碳行列。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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