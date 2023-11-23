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天黑特別早？ 「最早日落」就在這兩週！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／臺北市立天文科學教育館
圖／臺北市立天文科學教育館

【文．閻中岳】

您也覺得最近總是特別早天黑嗎？根據臺北天文館「天文年鑑」測算的日出日沒時間，今年11月22日至12月8日這兩週的日沒時間都是17時4分，為全年最早，這也是最近下班下課時天色已經昏暗的原因。

一般認知「冬至」（12月22日）是全年中白天最短的日子，這是正確的，但冬至這天並非最早日落。受到地球自轉傾角、橢圓形公轉軌道以及地理位置差異等因素影響，每年最早日落的日子大約在11月底。根據臺北天文館精算，依觀察地點不同，今年臺灣各地最早日落在11月29日或30日；以臺北天文館為例，今年最早日落在11月30日17時4分，本島最東端的三貂角及最北端的富貴角也是30日，時刻為17時2分及3分，而本島最南端的墾丁與最西端的七股，則是在29日的17時13分。

如果想知道自己所在位置的日落時間，可透過臺北天文館網站首頁的「天象導航通」互動地圖來計算，只要點擊觀測地點，就可顯示該地當天的日出、日落精確時刻。

日出及日落也是獵取自然美景的好機會，當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，僅持續不到兩秒鐘，非常難得一見，因此在電影、歌曲與文學中常被賦予幸福的意涵。不妨趁著這段最早日落期間到海邊欣賞夕陽西下的美景，或許也會遇上目睹綠光的好運！

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本文授權自獨家報導，原文見此

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