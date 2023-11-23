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賴清德「台獨進化論」的「戲劇治療」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／華夏經緯網
圖／華夏經緯網

【文．蔡哲明】

「台獨」與和平是水火不相容，賴清德三令五申強調維護兩岸和平，但是當務實台獨政策主張言猶在耳，他要如何魚與熊掌同時兼得?顯然又是「大選」將至的政治口號;觀其立場始終萬變不離其宗，儼然已陷入「台獨」進化論的「戲劇治療」。

「戲劇治療」在心理學上是以「角色扮演」疏通內心困境，透過角色扮演、故事鋪陳、即興創作等搭配演出，當事人透過外在演繹投射內心情緒，藉此與內心有對話機會;當賴清德扮演個案角色自行「演化台獨」搬出各種劇本，某種程度也宣洩了對黨內政策的不確定性，也在試圖修復支持群眾的集體情緒，而賴清德自己卻在麻煩製造者、基本教義派、抗中神主牌的混沌角色中自欺欺人。

麻煩製造者

賴清德公開宣稱“當台灣領導人可以走入白宮，所追求的政治目標就已達成”，隨即引發美國官方要求台灣當局澄清爭議言論，美國既不支持“台獨”主張已行之有年，卻又想在台美關係上一廂情願上架，賴清德的口不擇言已經引起美國的不信任;莫名招來台美交惡的政治危機，這便是賴清德「麻煩製造者」的完美案例。

民進黨當局為了滅火甚至予以否認“走進白宮”引來“美方關切”，賴清德的競選陣營緊接指控特定媒體刻意炒作誤導民眾，即便金融時報刊登“華盛頓向台灣當局領導人進白宮言論施壓」報導，民進黨的府院黨依舊隻手遮天，也看出了賴清德扮演角色絕非「和平擁護者」。

基本教義派

賴清德身為「台獨基本教義派」斑斑可考，為了務實「台獨」鋪路無所不用其極， 1997年擔任「國大代表」就曾高舉「台獨」萬歲牌子、2015年就任台南市長公開宣誓主張「台獨」、2017年擔任台行政機構副負責人直接公開自己是主張「台獨」的政治工作者;賴清德面對2019年黨內初選競逐大位還大聲疾呼「統獨」絕對不是假議題，為了勝選又是服膺黨內同溫層的「基本教義派」。

民進黨早已完全執政八年始終迴避“正名制憲、獨立建國”，蔡英文在兩岸政策“四個堅持”給了賴清德“四大支柱”的口號想像，但這看似完美的行動方案，卻又少了在兩岸互動上的交流溝通，難怪賴清德總能擔綱「投機教義派」的政客人設。

「抗中」神主牌

賴清德接受專訪公開表示“他若當選領導人的戰爭風險最低”已是拋棄“抗中神主牌”，如今恐怕因為“藍白合”後選情告急，又須回到“抗中保台”的政治套路，為了謀求競選利益，惡意挑起兩岸紛爭;賴清德的政策髮夾彎行徑已眾人皆知，畢竟人稱「台獨金孫」總能輕易連結這塊「抗中神主牌」。

民進黨始終將「台派民主」連結中保台的意識形態，利用一種對外「台灣價值」和對內「自我認同」的矛盾情結操弄民意，賴清德如今也開始推翻過去原先主張，改口台灣沒有宣告獨立必要，顯然淪為背棄「抗中神主牌」的不蕭「台獨金孫」。

賴清德「台獨進化論」的「戲劇治療」無疑歹戲拖棚，兩岸立場一變再變宛如川劇變臉，為了搪塞兩岸政策不明以及安撫支持群眾情緒，反而遊走麻煩製造者、基本教義派、抗中神主牌的混沌角色還自以為恰如其分，甚至找了「台獨頑固分子」蕭美琴搭檔競選遭批史上「最獨組合」。

賴清德的“台獨爆走”行徑已昭然若揭，利用一種同溫團體互動編織戲劇妄想，透過政治口號不斷“復誦”，使得人們情緒激奮且吞噬理性意識;因此賴清德可從“麻煩製造者」化身「和平擁護者」、服膺黨內同溫層的「基本教義派」卻又轉頭擔綱「投機教義派」人設、為了選舉還將「抗中神主牌」棄如敝屣淪為不肖「台獨金孫」。

賴清德在「台獨演化」與時推進的話術轉移中，輔以一種「戲劇治療」的「角色扮演」疏通內心困境與抵禦外界批判，為了重新塑造「政治景觀」莫衷一是，反而凸顯忽略兩岸政策的基本願景。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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