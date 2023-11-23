沙漠也暴雨！？ 杜拜大淹水成一片汪洋

【文．陳凱羅】

全球氣候變遷正在經歷劇烈的變化，你可曾想到沙漠也會有暴雨，然而它正在發生，11月17日下午開始，阿聯酋國家氣象中心在社交媒體上發佈的最新消息顯示，阿布達比、艾因、杜拜、哈伊馬角、富查伊拉、沙迦和阿吉曼都出現了暴雨，許多人更在社群媒體X上揭露此一訊息。

根據外媒《THE STAR》指出阿拉伯聯合大公國杜拜17日遭遇強降雨，導致該市周圍出現洪水。據悉，杜拜部分地區出現大雨、雷暴和閃電，雷暴引發傾盆大雨，導致道路無法通行，現場交通堵塞，部分車輛被淹沒。

圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

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氣象局向北酋長國發佈了橙色和黃色警報，警告居民有大雨、雷電和強風。18日上午，謝赫紮耶德路周圍積雨後，氣象中心發佈洪水警報，並建議駕駛採取替代路線，亞蒙巴薩也出現了同樣的情況，厄爾尼諾降雨導致房屋被淹沒，洪水在班布里造成嚴重破壞後，道路也無法通行。該地區的大雨摧毀了超過五個家庭的房屋，導致他們無家可歸。除此之外，杜拜國際機場的航班受到影響表示，惡劣天氣導致 13 架入境航班改道至其他機場，6架出境航班被取消。

圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

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一名 Karnataka Weather 的 X 用戶表示，由於汽車無法通行，居民必須步行近 1.5 公里才能到達機場。「深夜雷暴襲擊了阿拉伯聯合大公國，導致杜拜的道路被洪水淹沒。杜拜的情況非常糟糕。由於杜拜機場沒有為這樣的降雨做好準備，因此出現了大規模的交通擁堵。」另一個 X 用戶則說：「2004/2005 年，我住在杜拜時，我沒有準備好應對如此大的降雨，希望排水系統能夠得到解決。」

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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