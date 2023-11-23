快訊

柯文哲明天上午11點赴中選會登記參選總統 副手是誰未鬆口

後援會宣布噩耗！劉德華慟認爸爸過世 「在家人陪伴下安詳離世」

藍白郭協商不歡而散 國民黨稱「馬朱侯受屈辱」：仍會堅持到最後一刻

沙漠也暴雨！？ 杜拜大淹水成一片汪洋

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／社群媒體X @Bnglrweatherman
圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

【文．陳凱羅】

全球氣候變遷正在經歷劇烈的變化，你可曾想到沙漠也會有暴雨，然而它正在發生，11月17日下午開始，阿聯酋國家氣象中心在社交媒體上發佈的最新消息顯示，阿布達比、艾因、杜拜、哈伊馬角、富查伊拉、沙迦和阿吉曼都出現了暴雨，許多人更在社群媒體X上揭露此一訊息。

根據外媒《THE STAR》指出阿拉伯聯合大公國杜拜17日遭遇強降雨，導致該市周圍出現洪水。據悉，杜拜部分地區出現大雨、雷暴和閃電，雷暴引發傾盆大雨，導致道路無法通行，現場交通堵塞，部分車輛被淹沒。

圖／社群媒體X @Bnglrweatherman
圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

圖／社群媒體X @Bnglrweatherman
圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

氣象局向北酋長國發佈了橙色和黃色警報，警告居民有大雨、雷電和強風。18日上午，謝赫紮耶德路周圍積雨後，氣象中心發佈洪水警報，並建議駕駛採取替代路線，亞蒙巴薩也出現了同樣的情況，厄爾尼諾降雨導致房屋被淹沒，洪水在班布里造成嚴重破壞後，道路也無法通行。該地區的大雨摧毀了超過五個家庭的房屋，導致他們無家可歸。除此之外，杜拜國際機場的航班受到影響表示，惡劣天氣導致 13 架入境航班改道至其他機場，6架出境航班被取消。

圖／社群媒體X @Bnglrweatherman
圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

圖／社群媒體X @Bnglrweatherman
圖／社群媒體X @Bnglrweatherman

一名 Karnataka Weather 的 X 用戶表示，由於汽車無法通行，居民必須步行近 1.5 公里才能到達機場。「深夜雷暴襲擊了阿拉伯聯合大公國，導致杜拜的道路被洪水淹沒。杜拜的情況非常糟糕。由於杜拜機場沒有為這樣的降雨做好準備，因此出現了大規模的交通擁堵。」另一個 X 用戶則說：「2004/2005 年，我住在杜拜時，我沒有準備好應對如此大的降雨，希望排水系統能夠得到解決。」

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

遊北海岸漁港 泡湯大啖萬里蟹

台中流感疫苗「幼兒接種週」登場！ 盧市長：每分每秒守護兒童

全球溫室氣體飆升至歷史新高！聯合國：氣候危機需即刻行動

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

親自飛杜拜出席COP28會議？ 環境部長薛富盛：隨時Ready

網路遭駭澳洲港口作業受影響 警方調查

網紅「Bump」衝杜拜救豬仔…控外交部零作為 判決揭真相

洪水暴漲牧羊人催羊群上岸來不及逃 忠犬捨命跳水救主慘被沖走..結局萬人感動

相關新聞

天黑特別早？ 「最早日落」就在這兩週！

您也覺得最近總是特別早天黑嗎？根據臺北天文館「天文年鑑」測算的日出日沒時間，今年11月22日至12月8日這兩週的日沒時間都是17時4分，為全年最早，這也是最近下班下課時天色已經昏暗的原因。

賴清德「台獨進化論」的「戲劇治療」

「台獨」與和平是水火不相容，賴清德三令五申強調維護兩岸和平，但是當務實台獨政策主張言猶在耳，他要如何魚與熊掌同時兼得?顯然又是「大選」將至的政治口號;觀其立場始終萬變不離其宗，儼然已陷入「台獨」進化論的「戲劇治療」。

賴清德參選衝擊台海局勢

2024年台灣地方領導人選舉投票日正持續臨近，屆時台灣民眾的選擇將直接影響未來4年乃至更長的台海局勢和2,300萬民眾的福祉。許多時候，選擇比努力更重要。蔡英文上任7年多以來，民進黨的「去中國化」和「倚美製陸」屢屢激怒大陸，兩岸關係險象環生。如果賴清德靠基本盤選民的支持當選，台海局勢恐雪上加霜。

沙漠也暴雨！？ 杜拜大淹水成一片汪洋

全球氣候變遷正在經歷劇烈的變化，你可曾想到沙漠也會有暴雨，然而它正在發生，11月17日下午開始，阿聯酋國家氣象中心在社交媒體上發佈的最新消息顯示，阿布達比、艾因、杜拜、哈伊馬角、富查伊拉、沙迦和阿吉曼都出現了暴雨，許多人更在社群媒體X上揭露此一訊息。

搶救貓咪大作戰 新北動保處蛇管攝影成功救援

新北市政府動保處日前接獲板橋區黃石市場店家報案，店家表示從樓層夾板中聽到疑似幼貓喵喵叫聲已逾3日，然由於樓層夾層隙縫狹小、方向難以辨別，若要破牆尋貓，店主遲遲聯繫不上房東也不敢貿然直接破牆。經求助新北市動保處，動保員現場判斷後建議店家暫時移除內崁燈，再利用內崁燈孔洞使用蛇管攝影機定點尋貓並同步佐以罐頭引誘貓咪出現，終於成功救援貓咪從夾層隙縫中脫困。動保處表示，民眾發現有動物需要救援，可通報24小時動物救援專線29596353。

福德坑滑草場11月25日競技滑草體驗活動 歡迎民眾一起來瘋滑草

為提供民眾悠閒的休憩環境，臺北市環保局於「福德坑環保復育園區」打造滑草場，吸引民眾到此感受滑草的速度感，紓解平日生活壓力。環保局與「中華民國滑雪協會」於11月25日（六）下午2時至4時在園區內滑草場共同辦理「競技滑草示範和體驗活動」，現場除了可欣賞到曾參與國際比賽的選手秀技術、展英姿外，還可於現場體驗滑草。環保局歡迎市民朋友當天一起來瘋滑草！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。