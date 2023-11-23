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搶救貓咪大作戰 新北動保處蛇管攝影成功救援

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
給予幼貓保溫及補充營養液。
給予幼貓保溫及補充營養液。

【文．溫沛晴】

新北市政府動保處日前接獲板橋區黃石市場店家報案，店家表示從樓層夾板中聽到疑似幼貓喵喵叫聲已逾3日，然由於樓層夾層隙縫狹小、方向難以辨別，若要破牆尋貓，店主遲遲聯繫不上房東也不敢貿然直接破牆。經求助新北市動保處，動保員現場判斷後建議店家暫時移除內崁燈，再利用內崁燈孔洞使用蛇管攝影機定點尋貓並同步佐以罐頭引誘貓咪出現，終於成功救援貓咪從夾層隙縫中脫困。動保處表示，民眾發現有動物需要救援，可通報24小時動物救援專線29596353。

板橋區許小姐表示她在黃石市場經營服飾店，這幾天陸陸續續都從樓層夾層隙縫聽到喵喵叫的聲音，然由於夾層隙縫狹小、方向難以辨別。因喵喵叫的聲音已逾3日、叫聲日益微弱，許小姐很擔心貓咪受困太久可能無法活下去。然若要破壞部分牆壁，許小姐遲遲聯繫不上人在國外的房東，沒有得到房東許可她也不敢貿然直接破牆找貓。

剛好熟客中有位貓中途胡小姐，建議店主許小姐可向動保處求助救援，板橋動物之家動保員到達後現場評估店內展示衣物商品眾多，加上現場照明多為內崁燈，商請店家協助暫時移除內崁燈，動保員再利用內崁燈孔洞使用蛇管攝影機定點聽聲尋貓並同步佐以肉泥罐頭引誘貓咪出現，經過多次來回探查，終於成功定位救援貓咪從夾層隙縫中脫困。救援脫困的黑白幼貓，身體有些虛弱，後續經板橋動物之家駐區獸醫徐愛明檢查，黑白幼貓經餵食食慾良好，給予保溫及補充營養液後，幼貓順利完成進食安靜睡眠。

新北市動保處表示，如果民眾有發現動物受困在不易發現的地點位置，千萬不要輕易涉險救援，動物受困時恐因緊張或害怕反而更往不易到達之處受困，專業動保員以特定輔助器具協助救援工作進行，不僅降低動物受困可能，也增加動物成功救援機會。民眾若有發現受傷或受困動物，可通報動保處救援專線02-29596353，動保處將盡速派員前往救援。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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