國戰會論壇／柯P若要「柯侯配」 缺「九二共識」這一塊

【文．柳金財】

近日藍白合陷入膠著僵持狀態，約五六成支持藍白合民眾心情，恐猶如洗三溫暖一般，時而焦慮、盼望，時而沮喪及難過、歡欣滿懷。而民進黨總統候選人賴清德、總統蔡英文紛紛批判藍白合，流於政治計算、政治職位及權力分配，藍白合流於權力及職位分贓非為全民合。顯見，一旦藍白合無論是「侯柯配」及「柯侯配」，皆能贏過「賴蕭配」。

藍白若合在兩岸政策上雖有相似性，但作為總統候選人若是柯文哲則必須面臨，民眾黨與國民黨兩岸論述及路線差異及應如何嫁接問題。

國民黨總統參選人侯友宜兩岸路線奉行尊馬路線，利於啟動兩岸對話協商及兩岸和平發展。侯兩岸論述包括認同「九二共識」、「反對台獨」、反對「一國兩制」；對「九二共識」立場從戰略模糊邁向到戰略清晰。民眾黨總統參選人柯文哲倡議「兩岸一家親」，表示「瞭解與尊重」大陸對「九二共識」堅持，柯提出戰略模糊的兩岸論述及路線。

對比國民及民眾兩政黨在兩岸論述政治光譜排列，侯必須提出有別於民進黨總統候選人賴清德所主張「台灣事實上已經是一個主權獨立的國家」、「務實台獨」的兩岸論述，只有戰略清晰表述堅持「九二共識」、「一中各表」，始能鞏固泛藍尤其深藍基本選票，積極拉攏中間選民，透過分進合擊策略達成選票極大化目標。

侯友宜接受合乎中華民國憲法的「九二共識」，宣稱「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文總統污衊化的九二共識。」宣稱遵循中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》，結合「兩岸互不承認主權、互不否認治權」、「兩岸兩區」定位，藉此闡述「九二共識」立基於憲法精神，而非是受到大陸統戰、認知作戰影響的「親中賣台」行為。

侯界定兩岸分屬「台灣地區」及「大陸地區」，主張兩岸應在對等、友善、尊嚴的前提下，從務實面展開交流，包括學生就學、觀光交流、農漁產品輸陸等，以重啟兩岸對話進行交流及合作，化解緊張關係，主張應持續維護兩岸經濟框架合作協議。倡議「九二共識」是兩岸和平共識，為既往兩岸簽署23項協議之政治前提，尤其簽署至今影響深遠的「兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）。

至於柯文哲則倡議「兩岸一家親」，這在兩岸地方治理層次進行兩岸城市交流尚可為，但要重啟兩岸協商對話則其門檻有所不足。對比賴柯侯兩岸及國際路線，賴兩岸論述及國際戰略最為極端，主張「務實台獨」、兩岸關係是國際關係；柯兩岸論述游離於兩端，看似中庸務實之道，但「兩岸一家親」、「五個互相」的兩岸論述 ，似乎已到「天花板思維」。

柯文哲接受「兩岸一家親」，表示「瞭解與尊重」大陸對「九二共識」堅持 ，提出「一五新觀點」、「一個中國」原本不是問題。柯文哲訪日演講時當陸生提問柯之兩岸政策，是否依然包含「兩岸一家親」理念及認為「中華民國包括大陸地區」，柯重述確認「兩岸一家親」及兩岸同屬中華民族理念；也無否定「兩岸主權與領土重疊」。

至今柯文哲並未公開直接承認「九二共識」，但已從反面表述「世界上沒有兩個中國」、瞭解及尊重大陸對「九二共識」堅持，以及尊重已經簽署協議及互動歷史；兩岸關係有別於國與國間的國際關係。顯然，柯文哲兩岸論述明顯不同於國、民兩黨候選人。

無論是柯侯或侯柯配必須提出有別於賴所主張「台灣事實上已經是一個主權獨立的國家」、「務實台獨」的兩岸論述，只有戰略清晰表述堅持「九二共識」，始能在選舉市場獲得藍營選民支持。若是「柯侯配」只提出「兩岸一家親」，恐怕無法鞏固深藍基本選票的基礎上，積極拉攏中間選民。

若是柯文哲要為正總統參選人，必須從呼籲「兩岸一家親」到承認「九二共識」、「一中各表」，組閣權給予國民黨，如此始符合衡平原則，否則國民黨在失去正總統候選人參選機會，又喪失兩岸政策主導權，只為副總統職位而作政治讓步，喪失兩岸政策倡議及路線主導權，實得不償失。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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