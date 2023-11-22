全員加班到晚上10點 請假後被要求簽自主離職書

獨家報導 記者林墨卿／綜合報導

山東濟寧一新員工吳先生爆料，其公司強制加班至晚10時，否則視為曠職，引發爭議。吳先生請假後被要求簽自主離職書。公司回應指非強制加班，而是對新員工態度進行培訓干預。濟寧市人力資源執法指出公司規定存在問題，建議勞工向監察大隊投訴。吳先生聲稱主管宣布全員加班，遭要求離職。公司表示吳先生不符標準，欲加強培訓，法律專家指出公司行為或違法，勞工應受法律保護。

吳先生23歲，大學畢業後進入山東華騰機械有限公司擔任外貿銷售員，薪資約3200元底薪加提成。在沒有明確試用期的情況下，他在11月9日正式入職。11月16日，吳先生所在部門主管宣布全員加班至晚10點，禁止請假，否則視為曠職。吳先生請假未被批准，隨後遭要求自主離職。

吳先生在網上爆料後，20日聯繫仲裁機構申請仲裁，並準備相關資料。濟寧市人力資源執法大隊接到吳的投訴，建議其向仲裁機構求助。公司回應表示，對於非專業員工，首要觀察態度。公司否認強制加班，稱是培訓態度。

公司負責人周先生表示，吳先生的專業與崗位不匹配，並強調公司主要關注新員工的態度。他透露公司允許請假，但要提供清晰的請假事由。周先生指出，吳不符公司標準，因此公司想要加強培訓。在辦理手續時，吳先生拒絕簽字，不願發放薪水。對於曝光的行為，公司內部不允許截圖轉發，並表示若事件擴散可能反訴。

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