手機要價132萬元！ 網友：我不信
【文．林墨卿】
現代人手不離機，許多事情都依賴手機完成。近日，一名女子在百貨商場撿到一支外觀酷似「老人機」的手機，然而失主王先生聲稱這支手機要價30萬人民幣（約新台幣132萬元），讓這名女子感到相當驚訝。
據陸媒報導，江蘇一名王先生向警方求助，聲稱在商場逛街時遺失了一支價值30萬人民幣的手機，內含重要商業資料。警方經過監視器調查後，發現一名女子撿到了這支手機，隨即聯繫她，成功將手機歸還給失主。
這名女子表示，當她撿到這支手機時，因為外觀顯得老舊且功能簡單，誤以為是價格約100元人民幣（約新台幣440元）左右的老人機，因此當時並未等待失主前來認領。據了解，這支手機屬於限量版，而這個品牌的手機被戲稱為「手機中的勞斯萊斯」。
許多網友在看到這支天價手機後表示，「2023了還有人在用這支手機啊」、「起猛了，一眼以為是遙控器！」、「貧窮限制了我的想像」、「30萬元裡面有29.9萬智商稅」、「要價人民幣30萬的手機還不會自己回家？哈哈哈」。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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