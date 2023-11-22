「刀下留蝦」美國漁夫捕獲稀有雙色龍蝦 並具有雌雄同體
【文．閻中岳】
美國緬因州的漁夫諾爾斯（Jacob Knowles）最近在工作中捕獲了一尾極為罕見的雌雄同體龍蝦，成為社群媒體上的焦點。這隻特別的龍蝦身體一半呈現橘色，另一半則是罕見的藍色，同時具備雄性和雌性的特徵。
諾爾斯表示，他多年來一直從事捕魚工作，卻從未見過或聽說過這樣的龍蝦，並形容這可能是緬因灣最稀有的龍蝦之一。這隻特殊的龍蝦被發現具有兩種顏色的原因，可能是由於蝦紅素（Astaxanthin）與某些蛋白質結合，造成藍色和橘色的區別。
雖然這樣的龍蝦在野外生存的機率極低，根據緬因州大學的研究，雙色龍蝦的機率僅為5千萬分之一。許多粉絲建議諾爾斯留下這隻龍蝦，觀察其是否能夠自體繁殖，並生下具有相同色彩特徵的後代。此外，粉絲們還提出以已故英國搖滾歌手大衛·鮑伊（David Bowie）的名字來命名這隻龍蝦，因為鮑伊本身的眼睛也擁有藍綠兩種不同的顏色。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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