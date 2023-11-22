新北112年幼兒足球聯賽 15支超萌足球隊 11月25日決戰新莊體育園區

獨家報導 記者林欣宇／綜合報導

「新北市112年幼兒足球聯賽」總決賽，將於本週末（11/25）上午9時在新莊體育園區足球場盛大舉行。今年幼兒足球聯賽自10月7日起舉辦了6場次的各區預賽，本週末將匯集各區共15支晉級隊伍進行總決賽，讓小球員們展現培訓成果，以球會友、享受運動的樂趣。

體育處表示，幼兒足球聯賽自2004年舉辦至今已邁入第19年，在新北市各區幼兒園廣受好評，多支球隊每年都參與這場盛會，今（112）年共計51支隊伍、765位小球員參與，在各區預賽正式開始前，有專業教練至參賽幼兒園進行巡迴教學，帶領幼兒們正確認識足球運動並學習基礎動作，營造快樂踢球的環境，從小培養運動的興趣。

15支晉級隊伍總決賽隊伍包含佳林非營利幼兒園、瑞平國小附幼、板橋天翔幼兒園、國園幼兒園、芫銘幼兒園、成長幼兒園、遠東幼兒園、溫特爾幼兒園、禾森幼兒園、崇林國中附幼、仁和國小附幼、巨堡幼兒園、再興中學附設臺北市幼兒園、三之三生命教育基金會、莒光國小附幼等，去（111）年的冠軍隊伍崇林國中附幼今年也決心奪下衛冕寶座，讓我們拭目以待！總決賽在新莊體育園區足球場舉行，足球場是2017年臺北世大運的比賽場地，設計符合國際標準，小球員們將奔馳在國際級的賽場上一決勝負！

新北市體育總會表示，總決賽開打前將安排親子帶動跳帶領小選手們進行暖身，提醒參賽的球員，進行活動時務必注意穿著合適的服裝及注意自身安全，並視天氣情況適時補充水分。歡迎小選手全家總動員，陪伴小選手參加人生中重要賽事。也歡迎各位熱情的市民朋友們到現場幫小選手們加油打氣！

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