「神秘職業創香師」 帶領學員香氛嗅感體驗

獨家報導 記者林欣宇／綜合報導

臺北市青少年發展暨家庭教育中心11月19日(星期日)辦理「神秘職業創香師」職涯發展體驗活動，透過講師生動的解說與指導，帶領28位來自不同學校的國、高中學生，化身為小小調香師，了解創香師的工作歷程，引發青少年對創業以及香氛產業等職涯探索的興趣。

青發家教中心表示，此次活動邀請到何氏香精公司總經理、創香工坊的負責人—何宗禧老師，以及創香工坊的講師—蘇敬婷老師前來青發家教中心分享創香的生涯歷程與人生經歷，讓青少年瞭解香氛產業的真實面貌。何宗禧老師分享：「從事創香師的工作，需要保持開放的心態，了解最新趨勢、吸收新知，並且能從錯誤中不斷學習，加上多元管道的行銷，才能創造出符合大眾需求的香氛氣味。」透過此次活動，從創香師的創業歷程、香水的發展歷史、嗅聞香氛的操作，以及香水製作的實際體驗，讓青年學子可以深入認識香氛產業，也能將今日所學所聞運用到實際生活當中，透過嗅覺的訓練，加上自我探索，慢慢找尋出專屬自己的氣味與品味!

參加活動的魏同學表示：「不一樣的香氛帶給人不一樣的感受和心情，可以學習並認識自己喜愛的香氣。」沈同學表示：「探索美好的香氣，認識不同的職業匠人工藝，配合課程的安排，實際操作練習，體會各項職業的難易與趣味之處。」

青發家教中心職涯發展體驗活動，藉由活動的參與以及實際的體驗學習，協助青少年了解多元職業，啟發個人生涯探索的興趣，並鼓勵青年學子勇於嘗試、創新學習。

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