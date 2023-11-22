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「2023鐵道生活節」跟著火車去旅行 探索鐵道裡的客家滋味

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．林欣宇】

台北市客家文化基金會為展現都會客家文化特色，受邀與新北投車站合作「2023鐵道生活節」，本次活動期間為11月18日至11月26日，其中11月24日至26日於臺北市客家文化主題公園舉辦系列活動。

此次共規劃「城南鐵道記憶─萬興鐵路興衰漫談」、「鐵路便當抵家啦！飯菜裡的鐵道滋味」等講座及工作坊，共5場次，新北投車站此次串聯臺北市客家文化主題公園，一起找回鐵路上的「客家」記憶。

聆聽城南鐵道故事 回味台鐵便當滋味

11月24日講座「城南鐵道記憶—萬新鐵路興衰漫談」，內容有關新店線鐵路(又稱萬興鐵路)於1921年興建，鐵路貫通萬華至新店，最早為煤礦產業運輸功能，後來亦開放民眾通勤。萬新鐵路乘載著老一輩城南人的記憶，本次講座邀請到台鐵文化志工隊隊長俞秋苓，聊聊城南的鐵道記憶，一段屬於萬新鐵路的興衰故事。

11月25日講座「鐵路便當抵家啦！飯菜裡的鐵道滋味」，由台鐵便當推手─台鐵台北餐廳首位女經理李玉霞，以客家硬頸精神開創了台鐵便當的輝煌時期，從食材挑選到製作過程，到現在經典不敗的排骨便當，當鐵路與美食互相碰撞，到底會激起怎麼樣的火花？邀請民眾一起聆聽台鐵便當的故事。

美食與手作工作坊 體驗客家傳統風格

11月25日「客家菜包工作坊」，傳統農業社會以種植稻米維生，客家人刻苦拓荒、勤懇耐勞，為了外出工作便於食用，將米製成易於攜帶保存的點心，客語稱其為粄。「豬籠粄」(zuˊlungˊ banˋ) ，外型似農業時期用來裝豬的竹編豬籠得名，白色的糯米外皮，內餡使用蘿蔔乾或蘿蔔絲，現多稱為客家菜包(coi bauˊ)。本次邀請到甘家伙房主廚甘瑞琴擔任講師，歡迎大家共下來學做傳統客家菜包。

11月26日有兩場工作坊，分別是「方口獅面具」和「客家粄圓鑰匙圈」工作坊。客家方口獅早期用來保衛家園，後來演變成一項結合武術、音樂與戲劇的傳統技藝，歡迎各位朋友加入創作，賦予方口獅新生命。

「客家粄圓鑰匙圈」親子工作坊，大人小孩都喜愛的湯圓，在客家人口中又稱粄圓，透過捏揉的過程中，老師一步步帶大家打造這個熟悉，又細緻的經典客家小點，完成獨一無二的鑰匙圈。

新北投車站鐵道生活節希望藉由眾鐵道故事堆疊而成的共同記憶，從北投出發以地方合作活絡在地文化能量；以鐵道串聯訴說客家人的鐵道經驗，更希望從本次活動當中，發掘更多北投客一起說說屬於客家人的生命故事。從在地合作到跨域串聯，鐵道生活節面向越趨廣泛，相信藉由多元面向的合作，讓鐵道透過不同的文化面向呈現在更多人心中。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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