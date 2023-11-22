巴西導遊帶團遭雷劈 團員驚聲尖叫

【文．林墨卿】

巴西一名經驗豐富的導遊最近帶領一團登山客前往登山步道健行。雖然旅途中遭遇突如其來的大雨，整個隊伍仍堅決決定繼續前進。然而，在登山途中，導遊卻意外遭到閃電擊中，當場不幸身亡。事發當時，一位女性團員正在自拍，她的自拍畫面竟然意外地記錄下導遊生命的最後片段。

圖／翻攝自每日郵報

據《每日郵報》報導，36歲的德索薩（Leilson de Souza）在當地時間19日早晨，帶領一群登山客前往位於巴西里約熱內盧山區的Tijuca國家公園。在攀爬過程中，26歲女子阿拉霍（Karlla Araújo）在一塊大石頭上自拍時，突然傳來一陣轟然巨響，她尖叫著露出驚恐的神情。眾人發現德索薩被雷擊中，當場倒地不起。

儘管醫療直升機趕到現場，但當救護人員下機時，德索薩已經離世。看到他意外離世，所有團員感到震驚和害怕。幸運的是，德索薩的兄弟也在場，引領大家平安下山。阿拉霍描述當時的情景：「我們每個人都感到絕望。儘管我很想下山，但當時雷雨交加，我們擔心再次遭受雷擊。」

阿拉霍表示，德索薩曾提醒團員下午可能會有陣雨，但他們相信天氣會迅速改善，因此決定繼續前進。「他問我們是否要繼續，我們一致點頭同意。導遊說，就算下雨，走到最後仍有機會在陽光下欣賞美景。」

德索薩是一位擁有十年經驗的資深導遊。他的家人巴羅斯（Leonado Barros）在接受訪問時表示極度悲痛，他透露德索薩是位非常善良、總是為他人奉獻的人。德索薩一直以來都致力於帶領不同族群的人們進行登山，登山被視為他的志業。

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