「電車痴漢」橫行！旅日遭偷拍裙底 當事人求助未果

【文．閻中岳】

一對台灣遊客最近在日本旅遊時，沒想到當他們在電車中小憩一下，卻遇上日本偷拍狂，事後他們試圖尋求站務員和駐日代表處的幫助，但似乎也沒有得到幫助。

在事件發生後，男友發現一名男子在偷拍他們，於是立刻走過去詢問。儘管男友發現了可疑行為，站務員卻拒絕協助抓住偷拍者，稱他們沒有相應的權限。廖小姐和男友只能自行報警，但連筆錄都似乎存在矛盾。

當事人向駐日代表處求助，卻得到了令人失望的回應。代表處人員不僅未提供實質協助，還對當事人的求助表示懷疑，廖小姐說代表處人員甚至跟他說，「我在日本十年也沒遇到色狼」，讓他聽了很難受。駐日代表處在回應中澄清已提供必要協助，但由於牽涉刑事案件，無法進行干涉。

當事人表達無奈和憤怒，認為在日本的台灣人受到傷害時，駐日代表處應當提供更積極的支援而不是求助無門。

駐日代表處強調已竭盡全力提供協助，並提供了懂中文的律師。然而，此事件也提醒遊客在旅行中保持警覺，特別是對於可能的不安全情況，提供了一些實用的防範建議。

旅遊達人曾禹傑：「建議盡量穿褲子，或是把包包放在胸前，不要背在後面放前面。」

不少人旅日旅遊，會遇到「電車痴漢」，民眾若真的不幸遇到事件，要記得錄影存證，為了喝止這種情況，日本政府規定，手機強制設定拍照聲響，遊客也能學幾招保護自己。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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