「隔空取錢」女友結帳店員傻眼 男友無奈掏錢解尷尬
【文．閻中岳】
最近一位男網友在Dcard上發文，抱怨了他和女友在結帳時的狀況。他指出，女友明明錢包裡有錢，卻總是喜歡在結帳時「抓空氣」，最後他看不下去就會幫忙付。貼文曝光後，引起了網友的熱烈討論。
原PO表示，他對女友每次結帳時的拖慢速度感到納悶。女友似乎故意在摸索中延長時間，明明可以快速完成結帳的動作，卻選擇故意拖延。他舉例說，在夜市買雞排時，女友再次表現這種行為，使得結帳時間明顯拉長。
原PO曾經因為女友結帳速度太慢，為了不讓店員等太久，習慣性地先幫忙付錢。然而，這一次他決定不這麼做，想看看女友會花多久的時間才能完成結帳。結果女友竟然整整摸了30秒，最終還是由男網友付清帳單，以免造成其他人的不便。
貼文一出，網友紛紛熱議。有人提出可能是金錢模式需要調整，建議男網友嘗試改變相處方式，避免讓女友感到需要一直依賴他。其他網友則建議男網友在女友結帳時試著明確表達感受，或者在適當的時機進行金錢模式的討論。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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