奔騰思潮／習近平雖無攻臺時間表 但兩岸仍未脫離兵兇戰危

【文．揭仲】

拜登與習近平15日在舊金山舉行「拜習會」，在四小時的會談中，雙邊領袖針對包括臺灣在內等多項議題直接交流。令外界與國人格外矚目的是，根據美國官員轉述，習近平在會中否認2027年或2035年有對臺動武的計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力。消息一出，「習近平否認2027與2035有攻臺計畫」，立刻成為國內、甚至國際媒體的標題。

平心而論，習近平在拜登與眾多美國高層官員面前，親自否認「2027年或2035年有對臺動武的計畫」，確實具有不容小覷的影響力，對區域緊張情勢的降溫與緩和美中關係，也能產生一定的效果。但習近平的談話，真正的意涵是「中共目前並不存在武力解決臺灣問題的『時間表』」，與「現階段中共中央仍以和平統一為解決臺灣問題的優先選項」，這本來就是習近平與中共中央的一貫立場。

換言之，習近平15日「否認2027與2035有攻臺計畫」的發言，其實只是換個陳述方式，在拜登及國際場合面前重申中共的一貫立場，不代表中共在對臺政策上出現重大變化。

中共目前僅有統一「路徑圖」、還不存在「時間表」

首先，習近平雖然已將2049年中華民族偉大復興與兩岸統一，建立連結；但根據多位中國大陸學者的談話，可發現中共對兩岸雖然已經有了「統一路徑圖」，即透過哪些方法、手段與步驟來實現統一，和因應某些特殊狀況的指導方針，其特徵是具備充分的彈性；但還不存在如火車時刻表般，要求某年須達成某個目標之剛性的「統一時間表」。在中共中央連「統一時間表」都不存在的情況下，自然也不會有所謂的「攻臺時間表」。

習近平在「二十大」與中共政軍高層先前關於臺灣問題的相關發言，雖然看似十分強硬，但本質上仍是中國大陸學者形容的「提前畫線」，屬於「預防性」的危機管控措施；希望能在臺北、甚至華府「踩紅線前」就先採取行動，以免落入有任何一方跨越紅線，讓北京不得不採取大動作報復的處境。

此外，現階段中共在臺灣問題上仍強調以「和平統一」為優先，不全然是為了統戰，而是服膺其對國家目標的追求；也就是習近平在「二十大」政治報告中所提，到2035年時要「基本實現社會主義現代化」，將中國大陸的「經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均國內生產總值邁上新的大臺階，達到中等發達國家水準」，以便在2049年前成為社會主義現代化強國。

武力解決臺灣問題仍非中共優先選項

中共心知肚明，在這個過程中，若在中國大陸周邊爆發戰爭，甚至與美國在西太平洋兵戎相見，非但無法在2035年前達成階段性目標，連2049年成為社會主義現代化強國也勢必遙遙無期。這意味著中共雖然不會讓統一問題無限期拖延，但現階段還是以內部維穩、經濟發展和國家治理為主，會盡量避免大規模的軍事衝突，包括武力犯臺。

中共雖然對目前兩岸與美中臺之間的情勢發展感到不滿，但短期內仍不會將武力犯臺列為優先選項的第三個原因是中共的軍力在短期內，特別是2027年前，還無法具備武力犯臺能在美軍干預產生足夠的影響前，迅速底定臺灣戰局的條件。

綜合前述三項因素，可合理推測除非政治情勢出現讓北京無法忍受的劇烈變化，例如臺灣追求法理臺獨，或華府直接跨越「一中政策」的紅線；否則中共短期內仍未打算把「武力犯臺」，列為解決臺灣問題的優先選項。習近平願意在舊金山與拜登進行長時間的會談，也顯示北京儘管對目前的情勢不滿，卻還沒到「絕望」的程度；現階段避免和華府發生直接、甚至軍事衝突，還是符合北京的利益。

不過，雖然中共中央目前還沒有「統一時間表」、甚至「攻臺時間表」；但共軍隨時都存在「攻臺作戰計畫」，也針對提升戰力以符合武力犯臺能速戰速決之標準，訂出許多時間點明確的「管制計畫表」。例如在聯合後勤方面，共軍學者就列出希望能在2030年前，具備「於24小時內，完成集團軍成建制作戰物資的出庫裝載，和4小時內完成旅（團）成建制作戰物資的出庫裝載」之能力等目標。

當中共認定共軍具備武力犯臺速戰速決的能力時，若兩岸政治進程遲遲沒有符合中共期望的進展，且距2049年越來越接近時，中共就有可能考慮將武力解決列為優先選項。

兩岸仍未脫離「兵兇戰危」

此外，儘管習近平否認2027與2035有攻臺計畫，但並不代表兩岸並未處於「兵兇戰危」之中！除兩岸政治情勢出現令中共無法忍受的變化，例如臺灣追求法理臺獨，中共就非打不可之外；更令人擔心的是兩岸因為軍事意外，引發各方始料未及的衝突、甚至戰爭！

民進黨執政後，中共大幅增加在臺灣周邊的軍事活動，更在去年8月片面推翻兩岸行之有年的「中線默契」，將在中線以東的海空軍事活動常態化；又在今年8月賴清德副總統出訪返國後，刻意延長軍機在中線以東的飛行時間。

這些舉措已導致兩岸海空兵力短兵相接的頻率與風險大幅增加；若發生涉及兩岸軍機軍艦的意外事件，則在兩岸官方嚴重缺乏互信、溝通管道幾乎不存在、民間對立氣氛不斷上升，又不存在任何危機處理機制的情況下，任何一樁涉及兩岸軍方的意外事件，都很可能導致緊張情勢螺旋上升，甚至引發各方始料未及的戰爭。

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