李家同國際觀專欄：不要對任何民族有任何成見

【文．李家同】

我們對世界上很多民族多多少少會有一種刻板印象，比方說，我們常常會認為巴西人只會歡樂，這是因為巴西每年嘉年華都會上新聞，看到他們狂歡的情景，自然而然會有這種想法。其實嘉年華並不能代表巴西人，巴西Embraer公司生產中程噴射客機，全世界都採用。生產任何噴射客機都不容易的，可見得巴西人民也不是成天歡樂的。

很多人對猶太人也有一種刻板印象，那就是猶太人比較自私。他們都是精明的金融鉅子，只會替自己賺錢，而不太顧慮到別人。美國的汽車大王福特也有這種想法，希特勒也曾經利用這種成見，其實只有少數猶太人是金融鉅子，絕大多數的猶太人都從事各種很普通的工作。有些人在下意識中認為猶太人比較自私，乃是相當不對的。

說實話，很多西方人對阿拉伯人是有成見的，好萊塢電影中的恐怖份子往往是阿拉伯人。這種成見也是偏見，相信大家都知道這種偏見的危險性。

有一些歷史事件也會使我們對某些民族有成見，因為希特勒的行為，使很多人覺得德國人是相當有問題的，否則怎麼會有納粹黨。其實絕大多數的德國人只想平安地過日子，有納粹思想的德國人絕對是少數。

如果我們常常到國外旅行，就會發現世界各地人民都差不多的。我好幾次在外國的火車站搞不清楚該到哪一個月台搭車，每次都有熱心的旅客不僅指出方向，而且親自帶我去。最有趣的是，有一次我在一家飯店準備點餐，旁邊一位客人很熱心地勸我不要點一道菜，原來這道菜是魚子醬，我和我太太根本不認識這個字。那位鄰座客人花了九牛二虎之力才使我們搞懂這是什麼東西。有一次我在巴黎生病，看我的醫生不收我一毛錢，理由是她只收政府的健保費用。外國人給她錢，她無法收。

希望大家對世界上所有民族都只有好感，沒有惡感。世上只有少數人是邪惡的，雖然這個世界仍有各種問題，這絕對不是大多數小老百姓的願望，他們只希望生活能夠更加好。

很多外國人對台灣的印象是，台灣人都是非常友善的。有一個外國人告訴我，他在台北騎機車迷了路，就問另一位機車騎士該如何走。那位機車騎士告訴他，很難講清楚如何走，所以由我帶路，你跟著我就可以了。那位外國人就一路跟車，機車騎士最後停下的地方是他的家，他才想起自己應該是要帶路的，只好連聲抱歉，又上車帶路。這個糊塗的機車騎士使這位外國人印象深刻，也覺得好有趣。

大家不要以為對某一個民族有成見是很正常的，要知道，這種成見有時會被政客利用，很多戰爭都是這樣造成的。

※轉載李家同教授臉書※

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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