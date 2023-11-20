韓風模擬市民《inZOI》亮相 網友：擬真度超高

【文．林墨卿】

韓國遊戲發行商魁匠團（KRAFTON）在今年的「G-Star 2023」遊戲展帶來了兩款引人注目的新作，分別是手遊《Dark and Darker Mobile》和受到海外社群熱烈關注的模擬遊戲《inZOI》（인조이）。此作被廣泛視為「韓版模擬市民」的體現。

《inZOI》以虛幻引擎5（Unreal Engine 5；UE5）開發，打造了一個高自由度的沙盒模擬體驗，玩家可在遊戲中享受從上帝視角俯瞰整座城市到單獨操作角色在城市中探索的樂趣。在 G-Star 遊戲展現場，遊戲開放了試玩。

根據官方實機宣傳片，《inZOI》展現了UE5引擎在人物建模和場景畫質上的強大實力。遊戲提供了強大的角色外觀自訂系統，玩家可以自由調整角色的毛髮、膚色、髮型、瞳孔以及臉部細節，同時還有各種現代流行的衣裝供選擇。

在遊戲中，玩家可以體驗各種職業和生活模擬，包括學生、店員、上班族、運動員、消防員，甚至是兒童與嬰兒等。此外，遊戲還支援玩家打造屬於自己的個人空間，如裝潢房間、安排家俱，甚至還能飼養寵物。《inZOI》強調擁有豐富的模擬遊戲功能，包括角色之間的情感與需求、人際交流和社會關係等元素。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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