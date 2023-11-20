2023臺北城市盃國際電競大賽決戰 台北、香港、東京、首爾熱血交鋒

【文．墨莊】

2023臺北城市盃國際電競大賽於11月18日、19日在臺北西門町WESTAR進行實體線下賽，臺北市政府體育局為推廣電競活動，特於今年新增「全民公開賽」，讓民間傳說對決玩家能有舞台展現自我並與同好切磋交流！此外，今年的「城市交流賽」為疫情趨緩後首次邀請香港、東京及首爾的快打旋風優秀選手親臨本市大展身手，臺北派出的兩位選手向玉麟、林立偉更是在杭州亞運奪下銀牌以及銅牌的明星戰將，希望藉由這次的交流賽行銷臺北電競實力、帶動觀光。

體育局呂生源專門委員表示，臺北市政府體育局辦理城市盃國際電競大賽今年已邁入第二年（去年賽事名稱：2022臺北城市盃電競邀請賽），今年因疫情趨緩，不但將賽事擴大，結合了民眾參與、KOL表演以及藝文演出，更是重磅邀請東京、首爾以及香港的知名電競選手實際來到臺灣比賽，藉此不但能讓民間的電競好手共襄盛舉，更能透過賽事、表演以及國際級的推廣宣傳，展示臺北市電競產業的多元性及完整性，並體現臺北市為充滿活力、開放思維、承載不同文化和興趣的城市。最後預祝今年臺北城市盃國際電競大賽能夠圓滿順利！祝大家都能收穫滿滿！抽到大獎並贏得殊榮！」

除了全民公開賽及城市交流賽，體育局也特地安排了「明星表演賽」，邀請了知名電競實況主統神、阿跨面、棒球啦啦隊以及傳說對決職業戰隊等到現場進行《快打旋風6》與《傳說對決》的表演賽，結合了娛樂和電競的獨特環節。

今年國際電競大賽城市交流賽由首爾隊拿下冠軍，亞軍為香港隊，季軍由東京隊拿下，殿軍則是臺北。全民公開賽也完美落幕，由黎明企鵝拿下冠軍寶座，亞軍則是東泰干那鬼，季軍為樹德暴風樹以及僑光科大奪得！活動共吸引了約1000人次進場觀賽。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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