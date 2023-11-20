大陸「最強釘子戶」遭政府裁准瞬間夷為平地

【文．林墨卿】

大陸廣東江門市心會區雙水鎮一位極為頑固的釘子戶，因拒絕政府徵收房屋，堅持將房子擋在大馬路上。這場爭執導致當地道路建設計畫不得不迂迴繞過該房子，使得這位釘子戶成為當地的「最強釘子戶」。近日，當地政府終於依法拆除了這座房屋。

據陸媒報導，這位釘子戶最初拒絕政府的徵收補償，堅持將房子立在道路正中央，導致興建道路的工程被迫中斷，無法順利進行。由於這位釘子戶的存在，不僅嚴重拖延了通車進度，還帶來了安全隱患，施工單位只能將4線道縮減為2線道，繞道而行。

為確保通行安全，工程建設方啟動了臨時改道方案，全力趕工，最終於2022年初完成了臨時道路，暫時解決了通車問題。

2023年6月27日，新會區政府向江海區人民法院提出強制執行的申請，並於8月底舉行聽證會。在聽證會上，該釘子戶已經通過當地的准予拆除程序，並在8月16日晚間終於完成了雙向4線道的通車。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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