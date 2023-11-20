屍速列車是真的！？「殭屍鹿」病毒專家憂恐傳染人類

【文．林墨卿】

一種被稱為「狂鹿症」（CWD）的病毒正在美國多州、加拿大等地肆虐，已有超過30個州的鹿隻感染。這種病毒使鹿隻出現體重急劇下降、精神恍惚等症狀。專家坦言目前仍無法完全排除「鹿傳人」的風險，並擔憂若病毒失控，可能導致鹿隻出現類似「狂牛症」的強烈攻擊性。

最近，美國黃石國家公園附近的一隻鹿也被發現死亡，官方立即警告遊客，暫且調整路線避開野生動物出沒區域。此外，有報告顯示這種疾病可能會傳播給鹿以外的動物。

狂鹿症，全名「鹿慢性消耗病（Chronic wasting disease）」，表現為普利昂蛋白在生物腦部異常堆積，導致神經損傷，出現跌倒、無精打采和神經系統症狀。染病的鹿還可能表現出食慾降低、唾液異常分泌、耳朵下垂、頭部顫抖或頻繁磨牙等情況。目前尚無針對此病毒的疫苗或治療方法。

除了美國的懷俄明州，挪威、瑞典、芬蘭和韓國也曾有相關疾病的報告。美國CDC指出，一般麋鹿、馴鹿和駝鹿都可能受到這種疾病的影響，專家同時警告這種疾病可能變種傳染給人類。在新冠疫情之前，已有相關病症的發現，且感染到致死的過程相對迅速。面對感染範圍擴大，「狂鹿症」引起相關單位的高度關注和調查。

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