「巨富崩落」越南女首富涉詐遭逮 金額相當於越南GDP的6%

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圖／翻攝臉書畫面
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【文．閻中岳】

越南女首富萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan），被指控涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產，並於去年10月遭越南政府逮捕。最新調查顯示，張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），挪用客戶資金高達304兆越南盾（約新台幣3978億元），幾乎相當於越南今年前三季GDP的6%。

根據越南媒體報導，張美蘭及多名公司職員於去年10月7日突然遭到逮捕。越南公安部在記者會上透露，張美蘭被控在2018至2019年期間將西貢商業銀行視為「金融工具」，發行了25批價值超過30兆越南盾的債券，受害的投資者超過4萬2千人，引起商界震驚。

最新的調查結果顯示，張美蘭面臨「賄賂」、「違反銀行業務規定」和「挪用資產」等三項罪名的指控。她與其他被起訴的人利用西貢商業銀行的金額，超過越南五位億萬富豪的淨資產總和，其中挪用客戶資金的金額更高達304兆越南盾，佔據越南今年前三季GDP的6%。

萬盛發控股集團在東南亞享有盛名，涵蓋房地產、酒店、餐飲業和貿易業等多個產業。該集團所擁有的五星級酒店溫莎曾於2006年主辦APEC峰會。

有趣的是，張美蘭的個人資料在網路上極為稀缺，她的行蹤、個人資產和私人生活在社群平台上鮮有曝光。然而，她以越南億萬富翁的身份享譽東南亞。

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