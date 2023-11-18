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北捷溫泉列車變身假日音樂廳 11月18日起「2023鐵道生活節-捷運那卡西」啟航

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．林欣宇】

捷運那卡西音樂啟航！臺北市文化基金會與臺北捷運公司攜手合作，11月18日、19日、25日及26日，連續兩週週六及週日午後1時30分，於捷運新北投支線車廂內，舉辦「2023鐵道生活節-捷運那卡西」演唱活動，邀請您跟著民謠琴聲穿越記憶時光，遙想北投溫泉鄉風華歲月。

那卡西，是早期北投溫泉文化重要的一環，流動式走唱方式穿梭於各大飯店。本次活動由致力推廣月琴文化的台灣月琴民謠協會邀集各路好手連袂開唱，包括耳熟能詳的春春謠、台灣四季及郭凌峰等團體歌手外，更邀請呼應本次客家主題的小翠與野鶴共同演繹客家民謠，隨著極具復古情懷的新北投支線列車啟動，琴聲緩緩響起，彈唱一首首懷舊歌曲，訴說北投與城南鐵路繁華時光。

此外，位於捷運新北投站外的臺北新北投車站，從11月18日至11月26日鐵道生活節期間，以「跟著火車去旅行」為主題，與位於城南的臺北市客家文化主題公園共同合作，舉辦鐵道音樂會、鐵道小學堂、北投風情走讀等多項活動。其中11月26日下午的鐵道音樂會，更邀請到臺北市政府客家事務委員會於2019年出版的《臺北站到了》音樂專輯內的四位客籍歌手，劉榮昌、徐哲緯、邱廉欽、羅思容演繹鐵道主題歌曲。不妨趁著秋高氣爽假期，一起來享受鐵道風情、探索北投在地文化。

體驗北投人文風情後，再搭乘捷運到復興崗站北投會館，大快朵頤「桂華軒」潮廣美食後，入住「捷之旅」，度過知性之旅。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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