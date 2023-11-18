2024全球百大最佳城市 「中山區」入選2023全球最酷40街區

【文．林欣宇】

全球品牌顧問機構Resonance Consultancy近期公布「2024全球最佳城市」，臺北市躍升至42名；另英國知名文化刊物《Time Out》公布2023「全球最酷的40個街區」中，北市「中山區」也以豐富娛樂、多樣美食及多種風格建築入選。

臺北市政府觀光傳播局長王秋冬表示，市長蔣萬安上任以來，不斷強調臺北市應該持續優化觀光體驗，公私協力推出更深度、優質的活動，讓臺北登上國際舞台，吸引國內外友人到來，且不只來一次，透過重遊臺北、體驗臺北，進而愛上臺北的多元友善、便利安全。

王秋冬也說，臺北即將迎來建城第140年，擁有豐富自然資源、珍貴的古蹟及歷史建築，地標大樓及流行文化元素融入其中，邀請遊客運用便捷的大眾運輸系統，搭配北北基好玩卡、基北北桃都會通等交通票卡，或選擇騎乘YouBike，充分體驗臺北的多元面貌。

觀傳局指出，「2024全球百大最佳城市」為Resonance Consultancy依安全、文化、交通、教育、經濟等多項因素，針對全球逾270個超過百萬人口的城市進行比較，臺北市今年從第61名躍升至42名，並在餐廳、美食方面拿下第9名、購物部份第12名的好成績。

此外，臺北市中山區也被英國知名文化刊物《Time Out》列入2023年「全球最酷的40個街區」第34名，是臺灣唯一上榜。文中介紹中山區「曾是淡水河的貿易中心，如今是一座高樓林立的繁華迷你都市」，充分表述臺北迷人的演變故事。

觀傳局介紹，鄰近捷運中山站的心中山商圈，服飾店、咖啡廳及各式風格小店林立；且「心中山線形公園」不定期舉辦市集及表演活動，每到冬季還會佈置華麗耶誕樹與絢麗燈飾，街區洋溢熱鬧節慶氛圍，吸引眾多人潮前來拍照打卡。同時，中山區也保有許多日式歷史遺跡，包含「台北當代藝術館」、「中山藏藝所」、「蔡瑞月舞蹈研究社」，以及曾是美國領事館及大使官邸的「光點台北」，多元的藝文展演為老建物注入新生命。

觀傳局推薦，白天走逛心中山商圈，或到台北當代藝術館看場精彩表演，晚上可前往知名臺劇《華燈初上》背景設定的條通商圈一遊，在小巷中尋覓喜歡店家，品嚐日式料理店、居酒屋料理，感受濃濃日式風情，體驗條通文化。

觀傳局並說，臺北市擁有多樣化景點、商圈及美食，從夜市小吃到米其林認證餐廳，能滿足各式老饕的味蕾；而北市府也不斷推出各式行銷活動，如牛肉麵節、夜市打牙祭，為臺北的美食打響名號。

此外，臺北以精采活動串聯一年四季，如冬季的臺北耶誕愛無限、「臺北最HIGH新年城」跨年晚會、台北燈節，以及春季的花節、夏季大稻埕夏日節、秋季白晝之夜及各大藝術節等，2025年也即將舉辦雙北世界壯年運動會，隨時準備迎接國內外旅客到來。

觀傳局補充，想深度體驗臺北，可循「樂遊臺北」35條主題遊程自助旅行（連結）；且現正舉行「35好友！樂遊臺北！」活動，旅客12月3日前分享遊程美照，就有機會抽中腳踏車、住宿券等好禮，活動詳細辦法請上「臺北旅遊網」官網最新消息（連結）及臉書粉絲專頁（連結）查詢。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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