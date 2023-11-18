增加未婚生子女是解決問題 還是製造問題？

【文．孫榮富】

少子女化已經是國家安全問題，蔡政府八年執政並沒有解決。現在，有立委提出：提高台灣總生育率的關鍵之一是提高「未婚人口」的生育率。這是什麼解決方法？要增加台灣社會的未婚生子女嗎？試問：這是為找解決方案而提解決方案嗎？

此外，還提出了：應鬆綁《人工生殖法》，針對提高未婚人口生育率的痛點著手，解決現行人工生殖法「以已婚與不孕作為人工生殖前提」的限制。試問：這是個好方法嗎？這不是拿一個本身就倍受爭議的方法，來解決少子女的國家安全問題？這是讓一個問題又「加上」一個問題，會「負負得正」嗎？

甚至，又提出：要成立一個直接隸屬於行政院長的「人口發展委員會」，來整合並創新育兒相關政策，創造有利生育的環境。試問：這與民進黨政府的少子女化辦公室有何多大不同？根本就是換湯不換藥，浪費人民的辛苦納稅錢。

接著，還鼓勵地方政府提出有關結婚、懷孕、生子、托嬰、育嬰等推廣策略，從中挑選優質方案，建立「友善生養創新示範區」，並逐步將成功模式推廣到全國。試問：少子女化不是國家層級的安全問題嗎？怎麼解決方案之一，是要地方政府也來一起參與解決？這是為了2024年執政做推卸責任給地方政府的超前部署嗎？

規劃少子女化應對政策，當然是要解決一個「結構性問題」並打造讓民眾「敢生敢養」的友善環境。但是，面對少子女化問題要先釐清的是：這個「結構性問題」是出在了「國家」身上？或是，出在了「企業」身上？還是，出在了「家庭」身上？為什麼，在60~70年代時，企業的職場環境也比不上現在，但卻沒有少子女化的問題，反而要民眾「兩個孩子恰恰好」？是不是，「國家」、「家庭」這兩個變數出了問題呢？

事實上，少子女化問題是「國家」、「家庭」這兩個變數，產生重大變化的結果、後果，當最高領導人只想台獨改名中華民國台灣，當家族的中華傳統孝道觀念的薄弱，並全盤接受資本主義「灑錢灌溉」的台灣社會，怎麼會不出問題？但是現在，卻提出要增加台灣社會的未婚生子女，這到底是解決問題？還是製造問題？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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