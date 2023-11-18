快訊

僅差數秒鐘！飛行傘業者稱教練急挽救 女遊客仍墜地慘死

奇美創辦人許文龍辭世 「1理念」成就傳奇一生

娛樂性大麻變成大麻煩 精神科醫師：恐有思覺失調症、妄想

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
示意圖／pexels
示意圖／pexels

【文．溫沛情】

歷史記載中，早在千年前就有人類使用大麻的紀錄。大麻在醫療上當然也有其特殊的功效，好比治療某些頑固型癲癇、為惡體質的病患增加食慾等等，這衍生了所謂的醫療用大麻，由醫師審慎評估必要性之後開立給病患使用。然在，在大麻使用人口之中，佔最大的比例其實是娛樂用大麻。

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師侯育琪說，娛樂用大麻可能可以暫時帶給使用者一些正向的感受，好比開心、放鬆以及愛用者所說的good trip。但在醫療現場以及近幾年國際研究的成果都不斷發現長期使用大麻所帶來的壞處，好比麻駕、大麻成癮、或演變成思覺失調症。對於這些人而言，大麻所造成的負面影響早已遠遠超過其所帶來的娛樂效果，但往往這些人都未能及早發現或做停損。

侯育琪指出，以醫學的觀點來說，大麻成癮者可能出現以下狀況：用量越來越多、對大麻有強烈渴求的感覺、難以繼續擔任本來的學業或是職業角色、對使用大麻以外的事情不再有興趣、在退藥的時候出現戒斷症狀（好比緊張焦慮、情緒低落、失眠、胃口變差、頭痛、腹痛）、出現精神病症狀（如妄想）…等等。

近幾年來，大麻相關議題在台灣又掀起流行，哈們以及420甚至變成新潮的口號，各式各樣的大麻愛用KOL（key opinion leader，意見領袖）會在社群媒體、YouTube、Podcast上面給予“學弟妹”指導或是上傳使用的紀錄影片。另一方面，隨著泰國將大麻合法化，近年特地去泰國吸食大麻的台灣人越來越多，甚至網路上就可以看到出國使用的心得。出國旅遊難免會想嘗試新鮮事物，但身為成癮科醫師，對於那些未曾使用但已經準備要去大麻合法化國家做嘗試的“麻瓜”，還是必須提醒，大麻是具有成癮性的精神活性物質，且研究也發現使用大麻有可能導致憂鬱、躁鬱或思覺失調症等精神疾病。如使用者發現自己有成癮傾向，請尋求協助。國內有多家指定藥癮治療機構，衛福部亦有推動「藥癮治療者就醫費用補助方案」協助有需求的民眾使用。

侯育琪最後仍要再次提醒，台灣的毒品危害防制條例目前仍將大麻列於第二級毒品，違者需要負擔相對應的法律處置，使用者應特別注意，避免惹上大麻煩變成bad trip。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

拜習會後美中關係堅定強化

美醫療團隊完成「人類全眼移植手術」患者可望重見光明

「找老公」24歲女陸生愛上台灣 穿白紗徵婚

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

日本觀光注意！男在祭典到處發 東京多人誤食大麻軟糖送醫

涉持有大麻！台虎精釀創辦人惹「麻」煩 北檢訊後無保請回

惹「麻」煩！台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫涉毒 新北刑大逮人查獲大麻

9成民眾不同意大麻合法化 民團呼籲落實校園反毒教育

相關新聞

北捷溫泉列車變身假日音樂廳 11月18日起「2023鐵道生活節-捷運那卡西」啟航

捷運那卡西音樂啟航！臺北市文化基金會與臺北捷運公司攜手合作，11月18日、19日、25日及26日，連續兩週週六及週日午後1時30分，於捷運新北投支線車廂內，舉辦「2023鐵道生活節-捷運那卡西」演唱活動，邀請您跟著民謠琴聲穿越記憶時光，遙想北投溫泉鄉風華歲月。

王如玄觀點／大陸籍新住民是永遠的外人？從陸配參政談新住民覺醒運動

近期有關大陸配偶列入政黨不分區立委引發對立討論，讓我們再度見識到執政黨長久以來只要遇到兩岸問題，便高舉國家安全與意識型態大旗，操弄仇外意識、只為政治利益考量的雙重標準。

增加未婚生子女是解決問題 還是製造問題？

少子女化已經是國家安全問題，蔡政府八年執政並沒有解決。現在，有立委提出：提高台灣總生育率的關鍵之一是提高「未婚人口」的生育率。這是什麼解決方法？要增加台灣社會的未婚生子女嗎？試問：這是為找解決方案而提解決方案嗎？

2024全球百大最佳城市 「中山區」入選2023全球最酷40街區

全球品牌顧問機構Resonance Consultancy近期公布「2024全球最佳城市」，臺北市躍升至42名；另英國知名文化刊物《Time Out》公布2023「全球最酷的40個街區」中，北市「中山區」也以豐富娛樂、多樣美食及多種風格建築入選。

「韓國啦啦隊女神」進擊台灣之關鍵因素

南韓啦啦隊女神李多慧風靡台灣後，不僅台鋼雄鷹邀請「最強外掛」安之儇專屬培訓，富邦也引進高人氣的李晧禎，讓台灣掀起一陣韓國啦啦隊熱潮。近日有網友在PTT發文詢問「韓國啦啦隊怎麼那麼愛來台」，引起熱烈討論。

娛樂性大麻變成大麻煩 精神科醫師：恐有思覺失調症、妄想

歷史記載中，早在千年前就有人類使用大麻的紀錄。大麻在醫療上當然也有其特殊的功效，好比治療某些頑固型癲癇、為惡體質的病患增加食慾等等，這衍生了所謂的醫療用大麻，由醫師審慎評估必要性之後開立給病患使用。然在，在大麻使用人口之中，佔最大的比例其實是娛樂用大麻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。