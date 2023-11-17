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50歲女子戀31歲小鮮肉 轉帳114萬元落入陷阱

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／翻攝自紅星新聞
圖／翻攝自紅星新聞

【文．林墨卿】

網路戀愛雖帶來美好愛情的可能，卻也伴隨著相當高的詐騙風險。一位50歲的中國女子就因墜入31歲小鮮肉的網戀陷阱，先後轉帳了26萬人民幣（約新台幣114萬元），最終卻只得到一場騙局。警方提醒，熱衷於網戀的朋友們，務必保持警覺，切勿輕信花言巧語。

據《紅星新聞》報導，50歲的李女來自河北，在成都協助親戚工作，閒暇時迷戀短影片軟體，因平台上有許多年輕帥氣的男直播主。李女隨後收到了孫男的訊息，對方以幽默風趣且不斷稱呼「姐」的方式迅速俘獲她的好感，從此開始持續地與孫男進行手機聊天。

孫男後來以各種理由向李女討錢，包括女兒生病住院、銀行卡被鎖、升職需要送禮、換車、換電腦、換手機等。在半年內，李女至少轉帳26萬人民幣（約新台幣114萬元）。在這個過程中，李女深信不疑，不僅花光自己和丈夫的積蓄，還向親友借錢，甚至透過網路貸款平台借款。

警方透露，當他們找到李女時，她仍難以置信地相信孫男會還錢。警方指出，31歲的孫男是當地的農民，當他被逮捕時對涉及詐騙的指控供認不諱，他已經揮霍一空所騙來的錢。目前，孫男已根據法律被刑事拘留，案件仍在進一步調查中。

警方再次強調，對於那些熱衷於網戀的朋友們，網戀時必須擦亮眼睛，不輕信花言巧語，絕不輕易轉帳給別人。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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