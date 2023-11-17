太離譜！扶酒醉男中校回營過夜 女少校穿男裝離開遭舉發

【文．閻中岳】

去年11月，海軍司令部的陳姓中校在聚餐後醉倒，由董姓女少校攙扶回營區，然而，董女未離開，竟在陳男的寢室過夜。次日，陳中校還讓董女穿上他的軍服，女扮男裝離開營區。台北地檢署認為，陳中校和董女涉嫌冒用軍人服飾罪，但考量兩人均坦承犯行，因此予以緩起訴1年的處分。

調查顯示，當天晚上，陳中校因酒精影響而倒地，由董女少校陪同回到司令部。雖然兩人得到哨兵的同意進入軍官寢室，但當哨兵交接班時，發現董女並未離開，於是向值日官報告。陳中校在接到詢問電話時聲稱，將董女視為民間友人，然而，他為了掩飾事實，要求董女換上他的軍服，兩人搭乘軍車離開司令部。儘管以為能瞞過檢視，但仍遭到內部人員舉報，導致陳中校和董女於去年12月雙雙退伍。

檢方裁定陳中校和董女分別涉嫌冒用軍人服飾罪，但因兩人均認罪，因此給予緩起訴1年的處分。此外，陳中校須支付國庫7500元，而董女則需支付5000元。

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