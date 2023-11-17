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女歌手被男友求婚牽手 違法遭逮捕
【文．林墨卿】
馬來西亞穆斯林女歌手娜比拉拉紮麗最近在Instagram上分享一張男友單膝下跪求婚的照片，原本是值得祝福的時刻，卻引起網友爭議。根據穆斯林教義，嚴格限制未婚男女在同一空間共處或公開場合表露感情。雖然是求婚當下，但牽手等親密舉動仍然被禁止。
照片顯示娜比拉拉紮麗與男友成功求婚，彼此笑容滿面。然而，網友紛紛留言指責這樣的行為，有人表示「為什麼要牽著手？穆斯林不應該這樣，如果他已經是你的丈夫，我們可以接受。」其他人則質疑男方下跪求婚的方式，認為不符合穆斯林傳統。
類似情況在其他地方也曾發生。2019年，伊朗一對穆斯林情侶在購物中心求婚，引起熱烈歡呼，但隨後因親密舉動違反伊斯蘭教法而遭到逮捕。伊斯蘭教法禁止未婚男女在公開場合互動，這對情侶因此面臨了法律制裁。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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