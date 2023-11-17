「2023安定胡麻節」11月19日登場 美食達人帶路遊玩安定嚐美食

【文．林墨卿】

安定區一年一度的「胡麻節」產業文化活動11月19日飄香登場，於安定區公所西側停車場盛大舉行，以安定區自產胡麻加工品為主題，不僅有麻油雞飯免費限量供應，還推出在地藝文表演、農夫市集及胡麻手作DIY等豐富有趣的活動。觀旅局特別邀請美食達人李燿州區長帶領大家來安定展開胡麻香輕旅行。

市長黃偉哲表示，安定三寶胡麻、蘆筍、無患子，南安古名俗稱「油車」，正是因清初有人在此處裝設「油車」碾麻油之故；蘆筍有綠金之稱，安定是台灣品質最佳的蘆筍產地之一；無患子有「萬用清潔劑」之美稱，為安定創造出每年上億的產值，展現出安定農業的新價值。

觀光旅遊局長林國華表示，安定區華美光學eye玩視界觀光工廠，是另類的眼鏡觀光工廠，以貓頭鷹為吉祥物，傳達視力保健的重要與美學，除了提供多樣親子互動體驗，也提供咖啡及輕食。每年秋天台灣特有種的台灣欒樹，目前已在安定湖公園綻放，如火焰般的金黃花燦爛輝煌佈滿樹冠景色如畫。

蘇厝河堤公園，有網友號稱最美麗的阿勃勒隧道，每年五、六月阿勃勒盛開之際，漫步在有如黃金雨的大道上非常浪漫。蘇厝滯洪池，是目前台南最大的滯洪池，綠堤曼波散步道，入口有象徵安定王船文化的拼貼藝術意象。蘇厝第一代天府真護宮保存一艘在西元1958年由檜木打造的王船，是鎮廟之寶，也堪稱台灣國寶級的王船；蘇厝長興宮在幾百年的歲月裡都維持著三年一科的王船祭典。

安定區李燿州區長表示，「世芳軒(阿魯伯)花生糖」40多年口碑，曾獲傳統糕餅優等獎，花生糖用古法土磚灶柴燒、大鍋鏟純手工製造，不同於機器做出的口感，很適合當伴手禮。一甲子老店「新玉香麻花捲」是間三合院的柑仔店，有各式各樣的古早味零嘴，麻花捲、脆枝、花生糖、綜合荖…等，更研發出「台版薯條三兄弟」、高級豬飼料餅乾，在網路上很是熱賣，已在台南開拓多間分店，更是知名網紅打卡店。

「中崙粿仔伯」創立於1930年，已傳承了第三代，曾榮獲南瀛美食獎，經典必買有黑白棋盤麻糬、雙糕潤、九層粿，遵循古法手工製作，沒有添加人工色素、防腐劑等，濃濃的古早味化身成為可愛的干貝模樣，在網路上引起熱烈的討論。「上舜滷味」在地經營二十餘年，老闆每日親自採買新鮮豬頭骨，用柴火慢燉將高湯熬煮成乳白色，骨肉湯、骨肉粥及麻醬麵是老饕最愛，還有多種滷味及燙番薯葉都是必點小菜。

在地經營百年的蘇厝「王家麵店」一直深受居民的喜愛，推薦榨菜肉絲麵、麻醬乾麵、餛飩乾麵，不僅麵食及滷味值得推薦，老闆自製的辣醬香辣過癮，讓人回味無窮。

安定區公所特別規劃二條旅遊路線，提供大家來遊玩：1.【有拜有保庇】：蘇厝第一代天府真護宮→安定蘇厝長興宮→世芳軒花生糖→新玉香豬飼料柑仔店→港口菜市場→港口慈安宮→華美觀光工廠；2.【安定人文輕旅行】：蘇厝滯洪池→蘇厝河堤公園－阿勃勒秘境(季節限定)→古寶無患子→盈賓休閒農場→南安國小日式舊宿舍、全台最迷你小孔廟→中崙粿仔伯→灣港滯洪池。

觀旅局表示，歡迎遊客至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)下載「2023台南米其林必比登推介美食交通攻略地圖」結合店家、公車路線及站點資訊，讓你按圖索驥、輕鬆吃遍全台南，另外推薦大家使用TPASS「大臺南公車+臺鐵無限搭399」，暢遊台南各區，觀旅局加碼推出集章抽獎活動，下載「旅行臺南APP」，於112年12月31日前完成集章，就可以參加抽獎！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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