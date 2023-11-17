「離家2896公里」 狗狗與主人的感人重逢

【文．蘭文承】

美國馬里蘭州的一名女飼主在旅行中與愛犬失散，她花了17天不懈尋找，終於在離家1800英里（約2896公里）的一家收容所找到了愛犬。當飼主飛往當地接回愛犬時，感動的一幕讓4萬人紛紛哭了出來。

據報導，這名飼主與狗狗在旅行中失散，經過漫長的搜尋，她在當地的收容所網站上終於找到了愛犬。立刻飛往當地的飼主在收容所見到愛犬時，狗狗也正好被工作人員帶出，看到主人的瞬間，愛犬興奮地衝向主人，擁抱在一起。這感人的重逢畫面讓人動容，尤其是狗狗高興搖尾巴、舔去主人臉上的淚水，讓人不禁流淚。

聖達菲動物收容所在社交媒體分享了這段影片，該收容所的慈善總監表示，這樣的故事讓人感到愉快，也提醒大家寵物是家人。影片曝光後，網友們紛紛感動留言，「找回狗狗真是太好了」、「心都融化了」、「我也跟著一起哭了」。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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