移工跨年夜放煙火引資源回收場大火 判賠2000多萬！
【文．林墨卿】
苗栗縣竹南鎮2018年元旦凌晨發生資源回收場火警，延燒到隔壁的環保公司，檢警查出是資源回收場雇請的越南籍移工，在跨年夜燃放爆竹煙火迎新年，不慎引發火災。環保公司不滿場內有價塑膠回收物料磚幾乎燒毀，向釀禍的移工與移工雇主求償，法院審酌雇主不知移工放煙火，不須負連帶賠償責任，判處2名移工要賠償2014萬9000元。
苗栗縣政府消防局呼籲，民眾燃放爆竹煙火迎接新年應選擇適當的場地，並注意落焰是否完全熄滅，避免火星引燃易燃物引起火災。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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