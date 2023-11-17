移工跨年夜放煙火引資源回收場大火 判賠2000多萬！

《獨家報導周刊》（英語：Scoop Weekly Taiwan）是一家台灣綜合性雜誌，1986年由沈野創立，但在創辦人沈野2010年6月9日過世之後，接手發行的原總編輯林家男因為財務壓力與官司纏繞，2011年2月9日，獨家報導終於不敵現實壓力，宣布暫停發刊，進行內部重整。2011年10月1日，《獨家報導》由張淯取得經營權，恢復發行。張淯自經營《獨家報導》以來，力拚轉型，旗下產業橫跨平面、電子媒體、圖書出版、影視製作、演藝經紀、創業媒合，成為一個全方位的媒體平台，2012年8月17日，《獨家報導集團》正式成立。