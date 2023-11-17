臺北市不再「生」不如「死」 110年至今首次出生人數高於死亡人數
【文．墨莊】
依內政部人口統計數字，臺北市總人口數自111年3月低於250萬人，其中因生育率逐年下降，出生嬰兒數逐年減少為主要原因之一，自110年起「死亡人數」已大於「出生人數」，人口自然增加呈負值，「生」不如「死」的情形一直到112年10月第一次出現翻轉，112年10月臺北市的出生人數為1,645人高於死亡人數1,547人。
近年臺北市總人口數最高峰是104年270.4萬人，惟自104年後呈逐年下降趨勢，109年起受到全球性嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19)疫情影響，嚴重銳減到111年底僅248萬人。蔣市長上任後，積極推出樂生助養好住政策，包含「生育獎勵金加倍送」、「社宅育兒家庭協助方案」、「友善托育補助加碼」、「私幼學費補助5萬2千元」、「孕婦乘車補助」等各項政策；另因應臺北市少子女化、超高齡、居住及產業發展等議題，設置「臺北市人口對策委員會」，提高決策層級，整合局處資源、廣納府外專家學者及民間團體建議，有效規劃及落實本市人口議題相關政策，從統計數據上觀察政策效益，臺北市總人口數逐月增加，迄112年10月底已回復到250.8萬人，是111年3月以來最高，足顯臺北市是一個友善舒適、安全生活與多元共融的幸福城市。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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