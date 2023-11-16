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台灣領導人要有文化涵養

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自賴清德臉書
圖／取自賴清德臉書

【文．范揚杰】

民進黨總統候選人賴清德日前發表文化政策，標題為「文化永續，世界台灣」，並認為所謂「文化永續」是「讓文化可以世世代代永遠繼續經營下去」。

事實上「文化永續」的意涵，對國外文化專家來說，是整個地球永續發展的問題，而其重中之重，是如何節能減碳，以劇場為例，英國建築師兼劇場設計師狄龍（Paddy Dillon）編寫了一部《劇場綠皮書》，詳細說明劇場經營節能減碳的各個步驟。換句話說，國際間的「文化+永續」議題，一樣是為了實現那關於節能減碳等關於永續發展的目標，與經濟、教育等其他領域並無二致，在永續這個終極關懷中，文化本身是工具或手段，而非對象或目標。

在蔣經國總統時代，就提出了「文化建設計畫」，也就是「一縣市一文化中心」，包括圖書館、博物館、音樂廳。這就是對文化的認知及推廣的工作落實。此外，法國首任文化部長馬樂侯（André Malraux）曾說：「法國不是一個文化部，而是44個文化部。」意思是，政府的每一個部會都要有文化的內涵，每一項政府的施政與工作，最終的目的都是要傳承「法國的文化」。

總統參選人郭台銘提出的文化政見，就具備這樣的基本認知。例如：六歲以上學生發放「藝文體驗禮金」：「文化素養，國家培力」，建立孩子閱讀與藝文使用與消費習慣，可以用於包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書、文創工藝。從小培養培養文化消費習慣，扎根文化整體實力。

其中關鍵的是：郭台銘宣示未來郭台銘的政府，「沒有不懂文化的部長！」承諾讓文化價值理念貫穿各部會施政，結合民間資源，「向下培力，走向世界」，讓文化成為「陽光、空氣、水」之外的生命第四要素，這就是文化涵養！

民進黨總統候選人賴清德及其競選團隊，卻是搞錯也搞混了文化永續的意思，被人看破沒有文化涵養。對身為一個最高領導人來說，「文化涵養」是必備的條件，卻常常被民眾所忽略，也因此，未來台灣的整個治理團隊，有沒有具備對文化的基本認知及涵養，就很重要。台灣若是選出像民進黨賴清德這樣沒有文化涵養的總統，再加上治理團隊同樣缺乏文化的素養，就不單是個笑話，還會貽笑國際社會了。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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