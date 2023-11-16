北捷會員注意！出口音樂節超強卡司登場 進入星際頭等艙近距離與偶像互動

【文．溫沛晴】

眾所期待第13屆「2023出口音樂節」即將於12月2日於心中山線形公園爵士廣場嗨翻登場，邀請人氣樂團「告五人」、「芒果醬Mango Jump」等歌手開唱！臺北捷運公司感謝粉絲們支持，特別推出「星際頭等艙」入場券限量抽活動，即日起至11月24日止，手機下載「台北捷運Go」APP加入會員並登記活動，就有機會抽中限量入場券，近距離欣賞心儀樂團及歌手演出。

今年最終回會員專屬場演唱會「2023出口音樂節」12月2日晚上7點熱力開唱，下午先由必比登美食、市集與街頭藝人打頭陣；晚間演唱會陣容有以〈披星戴月的想你〉觀看數破千萬次的「告五人」、入圍第23屆金曲獎最佳新人獎「芒果醬Mango Jump」、入圍第9屆東南亞唯一華人音樂評選獎Freshmusic Award最佳新人團體獎的「小男孩樂團」及超人氣歌手「小球(莊鵑瑛)」。

除了超嗨音樂會外，現場加碼「必比登推介」餐車，有阿國滷味、雄記蔥抓餅、雙月食品社首次在心中山線形公園登場，同時，榮獲2021年亞洲百大酒吧的Draft Land也將來到線形公園設攤，以各式特製美食，迎接粉絲及饕客們。傍晚起，耶誕燈飾閃耀心中山線形公園，瞬間幻化成宇宙時空，一場光彩奪目的超時空饗宴，帶著大家遨遊天際。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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