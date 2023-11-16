阿柴大解放「屁股巨煙沖天」

【文．林中岳】

受到日本文化和動畫的影響，柴犬在台灣愛狗人士中越來越受歡迎。這種獨立而充滿個性的狗狗因其搞笑的舉動而引起人們的注意。最近，一位日本飼主分享了他4歲柴犬「茶茶」的有趣瞬間。每天散步時，茶茶在戶外解決大小便需求，某天它爬上一個斜坡的草皮，蹲下準備大解放，卻巧合地將屁股的位置對準了後方的雲朵，造成一幕彷彿放屁炸出巨煙的有趣畫面，笑翻眾人。

這個錯視照片在推特上引起轟動，吸引了1.8萬人的狂讚。網友紛紛留言表示，「動態的屁，哈哈哈」、「原來是雲啊，還以為是鄰居家的瓦斯外洩了」、「以為要爆炸了」、「我忍不住笑了，這是一個很剛好的時機」、「誤會大了」、「真是令人印象深刻！看起來就像要飛走一樣」。

雖然柴犬因其可愛的外表和活潑的個性受到喜愛，但飼養柴犬也有一些挑戰。有網友提到，飼養柴犬需要注意一些事項，例如柴犬親人但不親狗，出門時要特別注意；柴犬一年脫毛三次，每次長達四個月；公柴的警戒心較強，容易具有攻擊性，需要小心處理。

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