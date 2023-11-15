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士林官邸菊展 11月24日開展 與您共度菊藝生活

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自臺北市政府工務局公園路燈工程管理
圖／取自臺北市政府工務局公園路燈工程管理

【文．蘭文承】

天氣涼了、菊花開了，一年一度的秋季盛會士林官邸菊展即將登場，展期自11月24日至12月10日總計17天，今年的三大主軸為「藝術」、「自然」及「文化」，以「菊藝生活」為主題，打造共13個不同展區，展現公園處的園藝技術，並帶給民眾在生活裡找尋綠意的新鮮感，同時也邀請多位藝術家參與布展，利用自然媒材製作獨一無二的展件，在活動方面也規劃更勝以往的實境解謎遊戲，期望大家可以一同「玩」翻菊展！

公園處表示，士林官邸菊展已走過超過20年，公園處同仁在園藝技術的發展也達到成熟，揮灑汗水灌溉滋養許多花季活動，也受到民眾愛戴，而士林官邸菊展，更是年年創下高流量及備受矚目的指標性花卉展覽。今年的13個展區也將與藝術家合作激盪出新的風貌，也致力於菊花栽培的本質，將公園處栽培能力充分展現，同時，花展期間也持續與周邊商家合作，祭出多項優惠，線上下活動更是精采可期，歡迎喜愛花展的市民朋友能夠一同來享受秋日裡的「菊藝生活」。

公園處園藝管理所補充，今年的展區將美好的園藝生活展示給您，分享公園處員工藉園藝所創造的富足精神生活，結合古今中外畫作藝術作品，展出富有知性的菊花博覽會，除此之外，還有與日本笠間臺灣辦事處共同規劃的「台日友好 笠間菊花節」展區，展出笠間菊花節的特色裝置，如菊手水、和傘、鳥居、狐狸面具等，期待民眾來訪時能有如身臨日本笠間菊花節的感受！也邀請大家於每年10月下旬到11月下旬親臨笠間市參與日本最古老的菊花祭典！

今年的菊展結合近年興起的解謎風潮，推出「菊然是這樣！？」戶外實境解謎活動，結合現場實地景物及歷史文化，一步步進行推理解謎，透過遊戲的解謎過程，穿梭在官邸道路間，找尋線索推理真相，跟著實境遊戲的故事脈絡，了解有關士林官邸菊展的園藝知識、藝術家合作、文化歷史，不只有解謎的快感，還能踏訪你不曾注意到的景點，在遊戲互動中增進玩家間的感情，讓旅程留下難忘的回憶。本活動分為兩種版本，有展期間都能玩的民眾版及具有挑戰性的計時競賽版，其競賽日期為12/9(六)，報名時間自即日起到11/30(四)止，詳情請參閱簡章說明，熱烈歡迎各路好手前來挑戰，帶走黃金大獎！更多活動相關訊息請上活動官網並關注士林官邸旅客粉絲團 動態消息。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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