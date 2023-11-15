司機恍神連撞路邊7輛車 這下GG了！

【文．墨莊】

今天清晨6時許，62歲黎姓司機駕駛遊覽車經寶山鄉環北路往東行駛，不慎恍神導致連撞7輛停放路邊的小客車。幸好遊覽車及自小客車上均無乘客，黎姓司機頸椎受傷，經送往台大新竹分院治療，無生命危險。

事故發生時，黎姓司機恍神自撞停放路邊的小客車，接著又波及路旁停放的7輛小客車。事故造成遊覽車右側前擋碎裂，而被撞的小客車多部被擠壓到路上。

值得注意的是，由於遊覽車及自小客車上均無乘客，只有司機黎姓男子頸椎受傷，所幸送醫後無生命危險。在警方的交通指揮和處理下，事故現場已經得到清理，交通也已經恢復通行。

警方提醒駕駛人應經常檢查車輛機具設施的運作狀況，確保安全行駛。此外，強調睡飽再上路，切勿疲勞駕駛，以確保道路安全。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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