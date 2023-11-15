新北市動保處提醒小心毛寶貝糖尿病 三多一少要注意

【文．溫沛晴】

每年11月14日是世界糖尿病日，毛寶貝也會罹患糖尿病，新北市政府動保處提醒民眾，平常應該多注意毛寶貝身體狀況，若發現家中毛寶貝出現糖尿病常見三多一少「吃多、喝多、尿多、體重減少」等徵狀，應即早就醫，避免延誤病情。

世界糖尿病日是紀念發現胰島素獲得諾貝爾醫學獎的加拿大科學家班廷的生日，希望喚起全世界對糖尿病危害的重視。犬貓罹患糖尿病通常發生在中老年、肥胖或特定品種犬貓，尤其現代毛寶貝大多養在室內，運動量普遍不足，如果飲食上不加以控制就非常容易出現肥胖問題，且肥胖也會造成細胞病變，因此無法對胰島素產生反應，使細胞無法有效利用血糖，進而罹患糖尿病。

動保處呂信璋獸醫師表示，糖尿病會引發許多併發症包括：白內障、腎衰竭、傷口不易癒合、心血管疾病等，當血糖居高不下，細胞會開始分解脂肪來轉換為能量，這時血液與尿液內會產生酮體，造成酮酸血症，若未即時治療嚴重會導致死亡，千萬不可輕忽。如家中毛寶貝出現糖尿病徵，建議儘早諮詢獸醫以進行檢查和診斷。

日前板橋區飼主陳先生發現家中飼養的毛寶貝「雞腿」出現暴飲暴食卻體重減輕的異常情況，因此趕緊致電新北市動保處諮詢，並在動保處獸醫師建議下，帶至動物醫院做詳細檢查，診斷結果「雞腿」不幸罹患糖尿病。陳先生表示，當下知道「雞腿」罹患糖尿病時心情非常錯愕跟慌張，還好經由獸醫師說明糖尿病相關知識，瞭解糖尿病並非絕症，及早發現疾病早治療，平常只要多花些心思照顧，遵守獸醫師醫囑並定期監控回診，就能讓毛寶貝正常生活。

新北市動保處提醒飼主，平時應注意毛寶貝均衡的飲食，避免高糖分和高碳水化合物的食物，選擇高質量、低糖分的食物，並讓毛寶貝適量的運動，將有助於預防肥胖，促進血糖控制和維持整體健康，確保寵物保持適當的體重，減少患上糖尿病的風險。也建議飼主定期帶寵物到獸醫進行身體檢查，包括血糖檢測，以便早期發現任何潛在的問題。若是民眾家中寵物有任何飼養或醫療問題，皆可撥打獸醫師諮詢專線（2959-6353），讓動保處與您共同守護毛寶貝健康。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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