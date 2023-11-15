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臺北啟明學校師生用勇氣挑戰苗栗榛山 用心感受雲海美景

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／台北市政府提供
圖／台北市政府提供

【文．溫沛晴】

臺北啟明學校師生每年在523登山隊志工的協助下，都會征服一座大山。112年11月12日7位老師，11位學生和523登山隊志工成功登頂，攻占苗栗榛山，望見雪山聖稜線的那一刻，心中充滿了無比的成就與感動!

每年為了培養視障生具備登大山的能力，學生在報名之後就會進入一連串的魔鬼訓練課程，包含每日20分鐘強健心肺的體能訓練以及三場登山行前訓練(分別是10月15日大崙尾山步道、10月29日天母古道、11月5日碼礁古道)，參加的同學不但不覺辛苦，還很珍惜每一次的訓練且樂在其中。

登大山是為期兩天的行程，這次北明師生要征服的是苗栗的大山。第一天觀霧瀑布步道，全程約1.5公里，路程不算長，但最大的考驗在於去程是一路向下，高度落差250公尺，回程時是一路上坡。此行讓學生當作暖身健行，做好準備以挑戰隔日的榛山步道!

住在觀霧雲山民宿一晚後，一早在晴空白雲的護送下，我們邁向4.1公里的榛山步道。一開始向上攀升的山路還有鋪木條可以拾級而上，接下來進入不規則樹根、石塊區，經過了昨日觀霧步道的洗練，視障同學在老師、志工的帶領下已學習放鬆步伐，用腳感受地形變化，加上師長的口頭引導與輔助，成功突破崎嶇的山路到達頂峰! 即將畢業的高三學生承恩，今年再次挑戰，一掃去年未能登頂的遺憾，在523登山會林伯璉志工的帶領下成功挑戰榛山。每位同學在克服萬難到達山頂後露出滿足而自信的笑容，相信未來都是鼓舞他們勇敢向前克服未知挑戰的寶藏!

本以為可以輕鬆下山，殊不知「上山不易下山更難」，凹凸不平的山路本就不好走，加上需要緩降繩輔助的陡坡，對視障者與協助師長來說都是一大挑戰。就在彼此扶持、步步為營下，師生齊心協力完成這次的任務。這次除了登山健行之外，志工沿途讓視障學生透過觸覺認識各種生態樣貌及植物，如榛山步道上的野菇，長得很漂亮其實有毒不可食用、台灣杉葉子比日本柳杉來得刺等。讓我們吸收大量芬多精的同時，也讓視障生用心感受大自然，透過觸摸去體會不同植物的多樣性。

523登山會的總召昭如說:「每次郊山訓練跟觀霧登榛山活動時，都能聽到老師們、學生們互相加油打氣，學生的家人也願意陪伴與參與，整個氣氛都是很活絡、很具向心力的，非常開心可以跟啟明學校爬山。」我們更感謝與感心523登山社一路相伴，讓啟明的師生藉此強健體魄、培養親近山的好習慣，更為啟明的孩子創造一生中無法抹滅的珍貴回憶與美好成功經驗!

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本文授權自獨家報導，原文見此

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