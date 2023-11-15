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面對閩台融合陸委會只會喊統戰陷阱

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自中新網
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【文．孫榮富】

中國大陸入出境管理局近日公布，為落實「關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，推出十項措施促進閩台融合，明年1月1月實施，要讓台灣人到福建實現「想來即來」。陸委會馬上就痛批：這是中共統戰陷阱，請問：然後呢？

陸委會強調：這是中共一手誘拉國人赴中，一手藉情治公安系統，非法逮捕、拘禁我方民眾，國人赴中風險大幅上升。試問：基於中華民國憲法是「兩岸一中」，兩岸都是中國人，怎麼從台灣到大陸或是到了福建，就會被北京的情治公安系統逮捕？這根本就是在恐嚇台灣民眾！

再者，台灣在台獨民進黨的執政下，只看到了對民眾以國家安全為由，做出了到大陸交流的一大堆限制，而且又鼓動善良的台灣民眾仇視中國大陸；但是，北京政府不僅不限制台灣民眾去大陸，還處處加碼給台灣民眾到中國大陸的方便，甚至開放台灣民眾定居中國大陸，台灣民眾會做何取捨呢？

關鍵是：在台獨民進黨政府的八年執政下，大陸委員會已經質變成了台獨委員會。否則，中華民國是個民主國家，身為中華民國的國民為何不能想到大陸就到大陸呢？怎麼會在台獨民進黨政府的八年執政下，台灣體制反而是愈來愈封閉？民主愈來愈倒退呢？「統戰陷阱」就是污名化「關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」！就是一塊掩飾民進黨執政無能的遮羞布！

台灣民眾可以思考一下，在台獨民進黨的八年執政下，有遵守過中華民國的「一中憲法」嗎？有為兩岸民眾交流做過什麼正面的事嗎？有為促進兩岸和平做出過貢獻嗎？連ECFA都快要被民進黨給破壞了，顯然台灣民眾享受兩岸和平紅利的時代已經即將結束。十項措施促進閩台融合政策，這是「兩岸一家親」理念下的具體政策，也是一種現代化的「留島不留人」的政策做法，留給台灣的時間，真的不多了。

※以上言論不代表獨家報導立場※

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本文授權自獨家報導，原文見此

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