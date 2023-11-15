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藍白二會遭質疑「為何退讓這麼多」 侯友宜釋疑：台灣不能再空轉

打詐臺北隊應援中華職棒總冠軍賽 陪球迷一起反詐騙

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自臺北市政府警察局犯罪預防科
圖／取自臺北市政府警察局犯罪預防科

【文．墨莊】

中華職棒聯盟攜手中華電信，於112年11月4至12日進行7戰4勝的賽事，邀請球迷朋友踴躍進場為喜愛的球隊或選手應援，用行動支持棒球，一起參與精彩刺激的台灣大賽，見證總冠軍球隊的誕生！

11月11日進行G6賽事，由蔣萬安市長進行開球! 打詐臺北隊前往天母棒球場，進行犯罪預防宣導活動，希望透過寓教於樂方式，協助民眾在觀賽同時也能提高識詐及防詐能力。

「打詐臺北隊」宣導團成員利用球迷入場之際，出動大頭警察寶寶吸引球迷目光，並透過問答方式，讓民眾知悉遭詐騙時可能出現的話術；更利用開球前等待時間前往觀眾席，採近距離、地毯式廣泛散布反詐騙宣導資訊，另透過簡短有趣的互動問答方式，深獲觀賽民眾好評。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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