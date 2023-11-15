快訊

消滅哈瑪斯巢穴？以色列攻擊希法醫院 已埋200人屍體

沒有陳時中！民進黨不分區立委出爐 12席安全名單女藝人入列

公婆贊助5萬！人妻同意「加入蜜月行」 後續發展超崩潰

奔騰思潮／汪葛雷觀點：民進黨選前施捨小恩小惠 就想改善兩岸關係

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／取自賴清德臉書
圖／取自賴清德臉書

【文．汪葛雷】

可能是由於藍白合可能成形，且藍白合民調又遠高於賴清德；加上兩岸局勢緊張，確也有尋求緩和必要性，民進黨政府最近祭出「小恩小惠」，想透過陸生納健保，與開放國內旅行社出團大陸這兩招，意圖達成欺騙中間選民「綠營不盲目反中」的效果。

然而，這些都觸碰不到兩岸關係緊張根本的矛盾點，非但對解決兩岸問題沒有幫助，更是嚴重羞辱中間選民的智商。

以陸生健保為例，事實上這是個老議題了。早早就有分析談到陸生普遍年紀輕，他們加入健保是挹注健保資源，健保根本不會虧。但卻因民進黨一向把健保封為「臺灣之光」，讓陸生加入彷彿是一種玷污，因而在馬政府時代屢屢嚴厲反對，最終馬政府任內無進展。

2016年5月蔡英文上臺，眾所皆知「綠能藍不能」，綠營上臺後，搞髮夾彎的事情非常多，而陸生健保就是剛上任的蔡英文想髮夾彎的一個項目，畢竟能施捨大陸，求維繫馬政府時代兩岸關係的「小恩小惠」項目並不多。2016年10月，蔡政府決定要健保法修法納陸生，但後來卻又因黨內反對，加上大陸政府不買蔡政府這個單，繼續不假辭色，府院覺得未達緩和兩岸關係用處，最後就撤了。

以上種種，在在都顯示民進黨對於陸生健保這個「不虧錢的人權項目」，是如此唯政治考量，機關算計。

事隔七年，又要選總統了，賴清德又高喊「人權沒有國界」，提出陸生納健保。然在民進黨多年對兩岸關係不懈破壞下，大陸已停止新生來臺，今年陸生註冊人數僅剩378人，這種作法根本嘉惠不到幾個人。遲來的善意根本不是善意，只是場低劣秀罷了！

開放兩岸團客也是同樣邏輯：疫情結束後，臺灣與世界各國往來都已正常化，但就唯獨對大陸區別對待，旅行社可以出團帶臺灣人去各主要旅遊國家，就是不能去大陸，赴陸旅行團被迫地下化。結果10月就有旅行團在新疆發生一死三傷車禍，交通部觀光署第一時間作的事情竟然不是檢討，而是連忙澄清，「該團為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇。」但這就能卸責嗎？合法業者生計受影響，旅客無保障，這些都是蔡政府要負責的。

結果現在迫於壓力，終於要開放了，結果又對兩岸團客限額。對此13日陸委會主委邱太三在立法院坦承，會對兩岸團客限額，是因為國人「都跑到國外旅遊」，特別是日本、東南亞，「交通部當然會有壓力」。所以到頭來，業者的利益比國人旅遊自由選擇的權利還重要？憲法不是還保障人民自由遷徙權嗎？這樣無端增設限制，算不算有牴觸憲法精神之嫌？

從這兩件不痛不癢的小開放，蔡政府都可以做得這麼不漂亮，這麼為德不卒看來，真的要改善兩岸關係，穩定臺海和平，讓2300萬人長久在這塊島嶼安居樂業，關鍵還是要把這個政府換掉。日前蔡英文說她卸任以後「唱歌跳舞可列為選項」，我們還是團結一心，把賴清德與新潮流、英派官員等人送去與她一起跳好了，退休生活讓她去過，國家的爛攤子我們來收拾。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此

延伸閱讀》

秋冬空污季！全台空品不如去年 盧市長：加強管制污染源

登山客遺體被尋獲 忠狗伴屍3個月奇蹟活下來

北市圖西湖愛樂賞析講座：暮秋・戀探戈

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】

延伸閱讀

健保點值有望1點1元？ 薛瑞元坦言：幾乎不可能

投民進黨會上戰場？賴清德：中國介選大外宣

民進黨「花酒案」連環爆！被質疑出賣黨內同志 邱世元發聲

交通部開放陸客來台又限量 侯友宜批民進黨漠視觀光業

相關新聞

新北市動保處提醒小心毛寶貝糖尿病 三多一少要注意

每年11月14日是世界糖尿病日，毛寶貝也會罹患糖尿病，新北市政府動保處提醒民眾，平常應該多注意毛寶貝身體狀況，若發現家中毛寶貝出現糖尿病常見三多一少「吃多、喝多、尿多、體重減少」等徵狀，應即早就醫，避免延誤病情。

善心菜販李詹韻茹 多元志工陳美娥 雙雙當選新北市好人好事代表

68歲的李詹韻茹，平日在市場賣菜，遇有生活困苦者，常免費贈送給對方；若對方說這菜是長輩最愛吃的，她會在計價後多送一把。在市場公休日又親自載著蔬果到據點煮給長輩吃，也時常和理事長等人，訪視關懷弱勢。另位陳美娥，小時候因家中突遭回祿之災，妹妹不幸往生，獲得許多善心人士的協助，立志將來回饋社會，投入志工服務30年。有趣的是，兩人都居住在鶯歌大湖社區，雙雙當選今年度新北市好人好事代表。

臺北啟明學校師生用勇氣挑戰苗栗榛山 用心感受雲海美景

臺北啟明學校師生每年在523登山隊志工的協助下，都會征服一座大山。112年11月12日7位老師，11位學生和523登山隊志工成功登頂，攻占苗栗榛山，望見雪山聖稜線的那一刻，心中充滿了無比的成就與感動!

面對閩台融合陸委會只會喊統戰陷阱

中國大陸入出境管理局近日公布，為落實「關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，推出十項措施促進閩台融合，明年1月1月實施，要讓台灣人到福建實現「想來即來」。陸委會馬上就痛批：這是中共統戰陷阱，請問：然後呢？

奔騰思潮／汪葛雷觀點：民進黨選前施捨小恩小惠 就想改善兩岸關係

可能是由於藍白合可能成形，且藍白合民調又遠高於賴清德；加上兩岸局勢緊張，確也有尋求緩和必要性，民進黨政府最近祭出「小恩小惠」，想透過陸生納健保，與開放國內旅行社出團大陸這兩招，意圖達成欺騙中間選民「綠營不盲目反中」的效果。

查封濫權 毀人名譽與新聞自律

知名導演魏德聖因遭中影董事長郭台強指控欠4500萬，近日資產被法院查封，讓先前因疫情因素導致預算大增，而不得不從電影改為動畫的「台灣三部曲」，拍攝進度是否再次延宕受阻，令人關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。