奔騰思潮／汪葛雷觀點：民進黨選前施捨小恩小惠 就想改善兩岸關係

【文．汪葛雷】

可能是由於藍白合可能成形，且藍白合民調又遠高於賴清德；加上兩岸局勢緊張，確也有尋求緩和必要性，民進黨政府最近祭出「小恩小惠」，想透過陸生納健保，與開放國內旅行社出團大陸這兩招，意圖達成欺騙中間選民「綠營不盲目反中」的效果。

然而，這些都觸碰不到兩岸關係緊張根本的矛盾點，非但對解決兩岸問題沒有幫助，更是嚴重羞辱中間選民的智商。

以陸生健保為例，事實上這是個老議題了。早早就有分析談到陸生普遍年紀輕，他們加入健保是挹注健保資源，健保根本不會虧。但卻因民進黨一向把健保封為「臺灣之光」，讓陸生加入彷彿是一種玷污，因而在馬政府時代屢屢嚴厲反對，最終馬政府任內無進展。

2016年5月蔡英文上臺，眾所皆知「綠能藍不能」，綠營上臺後，搞髮夾彎的事情非常多，而陸生健保就是剛上任的蔡英文想髮夾彎的一個項目，畢竟能施捨大陸，求維繫馬政府時代兩岸關係的「小恩小惠」項目並不多。2016年10月，蔡政府決定要健保法修法納陸生，但後來卻又因黨內反對，加上大陸政府不買蔡政府這個單，繼續不假辭色，府院覺得未達緩和兩岸關係用處，最後就撤了。

以上種種，在在都顯示民進黨對於陸生健保這個「不虧錢的人權項目」，是如此唯政治考量，機關算計。

事隔七年，又要選總統了，賴清德又高喊「人權沒有國界」，提出陸生納健保。然在民進黨多年對兩岸關係不懈破壞下，大陸已停止新生來臺，今年陸生註冊人數僅剩378人，這種作法根本嘉惠不到幾個人。遲來的善意根本不是善意，只是場低劣秀罷了！

開放兩岸團客也是同樣邏輯：疫情結束後，臺灣與世界各國往來都已正常化，但就唯獨對大陸區別對待，旅行社可以出團帶臺灣人去各主要旅遊國家，就是不能去大陸，赴陸旅行團被迫地下化。結果10月就有旅行團在新疆發生一死三傷車禍，交通部觀光署第一時間作的事情竟然不是檢討，而是連忙澄清，「該團為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇。」但這就能卸責嗎？合法業者生計受影響，旅客無保障，這些都是蔡政府要負責的。

結果現在迫於壓力，終於要開放了，結果又對兩岸團客限額。對此13日陸委會主委邱太三在立法院坦承，會對兩岸團客限額，是因為國人「都跑到國外旅遊」，特別是日本、東南亞，「交通部當然會有壓力」。所以到頭來，業者的利益比國人旅遊自由選擇的權利還重要？憲法不是還保障人民自由遷徙權嗎？這樣無端增設限制，算不算有牴觸憲法精神之嫌？

從這兩件不痛不癢的小開放，蔡政府都可以做得這麼不漂亮，這麼為德不卒看來，真的要改善兩岸關係，穩定臺海和平，讓2300萬人長久在這塊島嶼安居樂業，關鍵還是要把這個政府換掉。日前蔡英文說她卸任以後「唱歌跳舞可列為選項」，我們還是團結一心，把賴清德與新潮流、英派官員等人送去與她一起跳好了，退休生活讓她去過，國家的爛攤子我們來收拾。

※以上言論不代表獨家報導集團立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

秋冬空污季！全台空品不如去年 盧市長：加強管制污染源

登山客遺體被尋獲 忠狗伴屍3個月奇蹟活下來

北市圖西湖愛樂賞析講座：暮秋・戀探戈

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】