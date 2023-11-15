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新北25文健站700長者千歲槌球團 敲出健康與活力！

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／新北市政府提供
圖／新北市政府提供

【文．溫沛晴】

一年一度的新北市原住民族文化健康站聯誼活動今天(11/14)在樹林體育園區木槌球場熱鬧登場，全市25處文健站近7百名的長者齊聚拚槌球球技！今年的槌球賽首次依據長者能力及經驗，分為常勝組及新秀組，共有17隊隊伍報名參賽大展身手，槌出希望之獎金外，更槌出樂活健康的人生。

槌球運動對於新北文健站的原民長輩來說，是特別的存在，不少長者們在接觸槌球後，開始養成固定運動習慣，像是汐止忠孝站今年就派出兩隊人馬16名阿公阿嬤參加槌球競賽。照服員觀察，站內長者因為槌球而有了生活重心，每週一固定要安排3小時的槌球課，每5人一組，兩組人馬互相切磋、學習，即便遇到雨天，這些高齡70歲，甚至80歲的長者們仍樂此不疲，常常央求照服員讓他們在站內練球，長者們對槌球的熱愛，也讓他們的球技「嚇嚇叫」。

而在樹林文健站的阿美族田姓長者，則是退休後就固定到文健站報到，每天都跟站內槌球教練互相切磋球技，持續近3個多月時間，照服員因為看到這名長者潛力無窮，便帶著長者去考丙級裁判及教練證照，沒想到67歲的阿公順利考上！還成為站內的專業槌球教練，現在固定每週五安排2小時的槌球課，帶著站內其他長者進行訓練，這也讓樹林文健站年年槌球比賽都榜上有名。

今年的槌球與趣味競賽，獲勝隊伍除了抱走豐厚的獎金之外，也讓各文健站更團結，並達到促進長輩們手眼協調、延緩老化更健康，樹林薪伙文健站的長者分享，自己原先患有心血管疾病，自從槌球成為他的日常興趣後，因為持續運動，現在遠離病痛！新北文健站千歲槌球團拿起球桿，不僅姿勢球技一百分，健康也跟著一百分，展現原住民銀髮「原寶」們源源不絕的活力！

另外，新北市原住民族行政局為解決獨居長者用餐困境，首度在今年結合汐止部落文健站及烏來忠治部落文健站開辦了「部落廚房」計畫，透過原住民廚師烹調族人自耕蔬菜，料理出健康又美味的原民美食餐，113年將正式開辦部落廚房，期待有更多的文健站加入部落廚房計畫，提供更多的原住民長者新鮮又美味的部落便當。

本文授權自獨家報導，原文見此

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