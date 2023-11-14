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飛行過程突然身亡　遺體留在「商務艙座位」10小時

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
示意圖／翻攝自維基百科
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【文．林墨卿】

藍色巴西航空(Azul Airlines)的一架從美國飛往巴西的航班，在降落後驚見一名女乘客死亡於商務艙座位上。根據外媒報導，這起事件發生於藍色巴西航空6日從美國佛州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)起飛的航班。飛機原定於7日上午7點左右抵達巴西美景市。然而，一名女乘客在降落後被發現死亡於商務艙座位上，當時已無生命跡象。

由於警方要求保持現場完整性，不得移動屍體，所有乘客被迫留在機上等待。經過警方初步勘查以及機上乘客的陳述後，得知女乘客的死因與身體狀況有關，隨後才允許其他乘客離開飛機。目前，警方已送女乘客的遺體進行驗屍，以釐清死因。

藍色巴西航空發表聲明證實此事件，表示在醫生的協助下，該名女性旅客在飛行途中不幸身亡。航空公司已提供協助給死者的家屬。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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