臺日友好！淡蘭古道與宮城偶來步道締結

【文．溫沛晴】

淡蘭古道與日本宮城偶來步道於12日正式簽署國際友誼步道，替臺日步道友好再添新猷！今（13）日，更舉辦揭牌儀式，由宮城縣廳代表與本局共同揭開樹立於宮城偶來步道上的淡蘭古道雙扇蕨石柱，期許未來能有更深度的山林旅遊交流，也鼓勵臺日旅客拾起背包，跨海踏上長距離步道健行的旅途。

新北市政府於2016年起推動「淡蘭古道」，以復舊如舊、品牌化經營登山主題旅遊，全程山徑約200公里，橫跨北北基宜，本次新北市政府與交通部觀光署東北角管理處、農業部林業及自然保育署宜蘭分署、基隆市政府觀光及城市行銷處，各自精選「金字碑古道」、「草嶺古道」、「跑馬古道」、「暖東峽谷步道」分別與日本宮城縣4條偶來步道的「奧松島路線」、「氣仙沼．唐桑路線」、「大崎．鳴子溫泉路線」、「登米路線」締結國際友誼步道。本次締結儀式由日方宮城縣廳、宮城縣議會與我國交通部觀光署和新北市政府觀光旅遊局等機關代表共同簽署，臺日代表以2天的行程親自踏上締結步道，象徵臺日步道友好。

觀旅局楊宗珉局長指出，新北市是山的城市，其中淡蘭古道70%位於新北市，我們自2016年起開始打造淡蘭主題旅遊品牌，從出版品到形象片都獲得許多國內外的肯定，這次很開心再度走出新北市與國際步道接軌，透過淡蘭古道石柱的設置，相信能讓更多日本旅客認識新北市這座歷史人文與自然風景的城市，而明年度金字碑古道上也會設立宮城偶來的橘色小馬標誌，替臺日觀光交流開啟更熱絡的新局。

觀旅局表示，山徑健行是很好的深度旅遊方式，此次很開心能將淡蘭古道雙扇蕨品牌LOGO與石柱帶向日本，別出心裁的中式設計深受日人好評，更藉此機會借鏡日本登山旅遊推廣與行銷的經驗，也希望越來越多的日本以及國際旅客透過淡蘭古道認識新北市之美。

日本宮城縣廳代表解釋，宮城偶來是濟州偶來步道的姐妹路線，而「偶來(olle)」是韓國濟州方言，指從大街通向家門前的巷道小徑，寓意民家前的羊腸小徑可以透過健行通往海岸、登山步道等，其以當地特有的矮種馬ganse（譯作甘穗、或干崽）作為指標，很開心能和臺灣透過步道深度交流，期待明年度偶來小馬能在臺灣的土地上出現，讓雙方的觀光旅遊更密切。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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